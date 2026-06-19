O Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu nota elogiando o acordo entre EUA e Irã, destacando o papel de mediadores como o Paquistão e a importância de um cessar-fogo abrangente, incluindo a situação no Líbano e nos territórios palestinos. O Itamaraty defende que a diplomacia é o único caminho para a estabilidade duradoura na região.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil, conhecido como Itamaraty , emitiu uma nota oficial na qual expressa grande satisfação com o memorando de entendimento assinado entre os Estados Unidos e o Irã,视作 um passo crucial para o estabelecimento da paz no Oriente Médio.

O documento visa pôr fim ao conflito que teve início em 28 de fevereiro e prevê uma série de medidas, incluindo o cessar-fogo imediato em todas as frentes de combate, a reabertura gradual do estratégico Estreito de Ormuz e a suspensão de novas sanções econômicas contra o Irã durante o período de negociações. O memorando também abre caminho para discussões técnicas, com prazo de até 60 dias, sobre um acordo definitivo concerning o programa nuclear iraniano, além de estabelecer mecanismos de supervisão internacional para monitorar o cumprimento dos termos acordados.

O governo brasileiro, na sua manifestação, destaca a importância de que todas as partes envolvidas, especialmente Washington e Teerã, cumpram integralmente os compromissos assumidos, reforçando a necessidade de um cessar-fogo abrangente e duradouro. A notaClosing: a preocupação com a situação no Líbano, apontada como um dos pontos mais sensíveis do acordo, e a defesa pela continuidade das negociações diplomáticas como única via viável para a segurança regional.

Além de elogiar o teor do acordo, o Itamaraty faz questão de reconhecer o papel fundamental desempenhado por vários atores internacionais na mediação das negociações. O Paquistão é citado especificamente como mediador-chave, enquanto Catar, Arábia Saudita, Egito e Turquia são mencionados por suas contribuições para a construção do entendimento entre os EUA e o Irã. Essa menção reflete a posição brasileira de valorizar a cooperação multilateral e o diálogo entre nações para a solução de crises complexas.

O governo brasileiro reitera sua posição histórica de defesa intransigente da diplomacia como instrumento primordial para a resolução de conflitos internacionais, afirmando que somente através do diálogo de boa-fé é possível construir bases sólidas para a estabilidade e a segurança duradouras no Oriente Médio. A nota oficial também aborda a necessidade de avanços paralelos em direção à paz nos territórios palestinos, mencionando especificamente a Faixa de Gaza e a Cisjordânia, demonstrando assim a visão do Brasil de que uma paz regional sustentável deve ser abrangente e incluir a questão palestina.

O memorando de entendimento, que entrou em vigor imediatamente após sua assinatura, serve agora como base para as próximas etapas de negociação, que incluem discussões técnicas de até 60 dias sobre os pontos ainda pendentes. A interpretação brasileira é a de que esse documento representa um momento de esperança para uma região historicamente marcada por instabilidades.

O Itamaraty conclama os Estados Unidos e o Irã a manterem o diálogo com seriedade e a trabalharem ativamente para fortalecer a confiança mútua, com o objetivo final de transformar o atual entendimento em um acordo de paz definitivo. A postura do Brasil, ao mesmo tempo em que aplaude o avanço diplomático, mantém vigilância quanto à implementação prática de todas as cláusulas, especialmente aquelas relacionadas à interrupção das hostilidades e à desmilitarização de áreas de conflito.

Essa abordagem consolidada nas relaciones exteriores brasileiras reafirma o país como um ator global que prioriza o multilateralismo e a busca por soluções pacíficas, distanciando-se de posturas intervencionistas e colocando-se como um defensor do direito internacional e da negociação como instrumento de política exterior





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