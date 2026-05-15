Italy: Maldivas iniciam grande operação de busca por cinco italianos mortos em mergulho

O governo das Maldivas iniciou uma grande operação de busca pelos cinco italianos mortos durante um mergulho em uma caverna subaquática, cerca de 50 metros de profundidade no Atol de Vaavu, devido à ocorrência do pior acidente de mergulho já registrado no país. Um dos mergulhadores foi encontrado morto, mas os outros quatro permanecem desaparecidos e é esperado que permaneçam na caverna por não terem conseguido voltar à superfície. Desde o anúncio da operação, especialistas italianos vêm ajudando as autoridades locais na busca por vida.

O governo das Maldivas anunciou na sexta-feira uma grande operação de resgate para a busca pelos corpos de cinco italianos que morreram durante um mergulho em uma caverna subaquática na quarta-feira, cerca de 50 metros de profundidade no Atol de Vaavu.

Após buscas frustradas, a primeira ronda de operações não conseguiu encontrar os desaparecidos, considerados estar justamente na caverna. O embaixador da Itália nas Maldivas acompanha a operação de busca, e o governo das Maldivas estudou a possibilidade de solicitar ajuda internacional





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