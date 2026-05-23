Italo Ferreira's Record-Breaking Surf Session in Australia Confirms Largest Wave Ever Surfed by a Woman in Brazil

Brazilian athlete Italo Ferreira made history by surfing the largest wave ever surfed by a woman in the country during a session near Jaguaruna in Santa Catarina.
Italo Ferreira gravação encontro com tubarão na Austrália entrou para o surf brasileiro história alçando a maior onda já surfada por uma mulher em um país.
A marca foi confirmada após análise técnica uma ondulação de 12,25 metros encarada pela atleta no dia 11 de maio na Laje da Jagua Jaguaruna no litoral de Santa Catarina. A confirmação do recorde veio depois de uma semana de avaliações feitas por especialistas apesar da expectativa em torno de uma possível quebra do recorde absoluto nacional a maior onda surfada no Brasil segue sendo a de 14,82 metros registrada por Lucas Chumbo também em Jaguaruna em 2025
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