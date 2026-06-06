Itacoatiara Pro 2026 chega à reta final com presença de grandes nomes do surfe

O Itacoatiara Pro 2026 entra em sua reta final neste fim de semana, com Pedro Scooby, Lucas Chumbo, Wiggolly Dantas e Nacho Gundesen. Evento inclui mutirão de limpeza e ações sociais em Niterói.

O Itacoatiara Pro 2026 entra em sua reta final neste fim de semana, promovendo um espetáculo de surfe na Praia de Itacoatiara, em Niterói , Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Na manhã deste sábado, os surfistas Pedro Scooby e Lucas Chumbo estão entre os convidados do campeonato profissional, que atrai atenções de todo o país. Além da dupla, outro brasileiro de peso, Wiggolly Dantas, ex-atleta da elite mundial do surfe, e o argentino Nacho Gundesen, bicampeão do Itacoatiara Pro, também marcam presença. O evento reúne cerca de 500 atletas em sua 14ª edição, com programação completamente gratuita ao público.

A competição, que começou nos dias anteriores, já contou com o campeonato brasileiro de bodyboard e o campeonato profissional de bodysurf, ampliando o leque de modalidades e atraindo diferentes perfis de esportistas. Além das disputas nas ondas, o Itacoatiara Pro se destaca por suas ações ambientais. Neste sábado, está previsto um mutirão de limpeza na praia, envolvendo atletas e voluntários, com o objetivo de conscientizar sobre a preservação do ecossistema local.

Paralelamente, no Skate Park de São Francisco, ocorre um treino oficial e uma ação social voltada para jovens atletas, com o campeonato estadual programado para o domingo. O idealizador do evento, Giuliano Lara, expressou sua satisfação em promover o festival: 'Amo a Praia de Itacoatiara e me sinto realizado em promovê-la através do festival, contribuindo para a economia da cidade com esporte e turismo'.

A prefeitura de Niterói é a realizadora, consolidando o evento como um dos mais importantes do calendário esportivo da cidade, gerando impacto positivo no comércio local e na visibilidade do destino. A Praia de Itacoatiara, conhecida por suas ondas desafiadoras e beleza natural, se transforma em palco de alto rendimento esportivo. A presença de nomes como Pedro Scooby e Lucas Chumbo eleva o nível técnico da competição, enquanto Wiggolly Dantas traz sua experiência internacional e Nacho Gundesen busca o tricampeonato.

O público pode acompanhar as baterias ao longo do dia, com acesso livre à areia. A expectativa é de que as finais ocorram no domingo, com condições de mar favoráveis. O Itacoatiara Pro 2026 reforça o compromisso de Niterói com o esporte, a sustentabilidade e o turismo, unindo atletas, fãs e comunidade em um encontro que celebra a cultura do surfe e a proteção ambiental





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