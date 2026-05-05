Itaú Unibanco registra lucro líquido recorrente de R$ 12,28 bilhões no primeiro trimestre de 2024

O Itaú Unibanco anunciou um lucro líquido recorrente de R$ 12,28 bilhões no primeiro trimestre de 2024, com crescimento de 10,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem financeira aumentou 4%, e o ROE consolidado atingiu 24,8%. A carteira de crédito cresceu 7,2% em relação ao ano anterior, enquanto o índice de inadimplência permaneceu estável em 1,9%.

O Itaú Unibanco divulgou nesta terça-feira (5) seu balanço trimestral, destacando um lucro líquido recorrente de R$ 12,28 bilhões no primeiro trimestre de 2024, um crescimento de 10,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Esse resultado ficou alinhado com as expectativas dos analistas, que previam um lucro de R$ 12,5 bilhões. No entanto, quando comparado ao último trimestre de 2023, o lucro apresentou uma leve queda de 0,3%. A margem financeira do banco também registrou um aumento significativo de 4% em relação ao ano anterior, totalizando R$ 32,3 bilhões.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) consolidado atingiu 24,8%, um avanço em comparação aos 22,5% do mesmo período do ano passado e aos 24,4% do quarto trimestre de 2023. As estimativas dos analistas, compiladas pela LSEG, indicavam um ROE de 24,29%. A carteira de crédito do Itaú Unibanco alcançou R$ 1,48 trilhão no final de março, representando um crescimento de 7,2% em relação ao ano anterior, mas um recuo de 0,5% em comparação ao trimestre anterior.

O custo do crédito subiu 4,5% em relação ao ano anterior e 2,5% no trimestre, chegando a R$ 9,95 bilhões. O índice de inadimplência acima de 90 dias permaneceu estável em 1,9% durante o trimestre. Esses dados refletem a estratégia do banco em equilibrar crescimento e controle de riscos, mesmo em um cenário econômico desafiador. O Itaú Unibanco continua a se destacar como um dos principais players do setor financeiro brasileiro, com indicadores sólidos que reforçam sua posição de liderança.

Além disso, o banco tem investido em inovação e tecnologia para melhorar a experiência do cliente e otimizar suas operações. A expectativa é que o Itaú Unibanco mantenha seu desempenho positivo nos próximos trimestres, com foco em sustentabilidade e crescimento responsável





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