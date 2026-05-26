Israel opera com forças no Líbano, apesar do cessar-fogo

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que as Forças Armadas estão operando com grande força no sul do Líbano e assumindo o controle de áreas estratégicas. O Hezbollah disse que tinha como alvo as forças israelenses que avançavam em direção à cidade de Zawtar al-Sharqiya.

O primeiro-ministro de Israel , Benjamin Netanyahu, afirmou que as Forças Armadas estão operando com grande força no sul do Líbano e assumindo o controle de áreas estratégicas.

O Hezbollah disse que tinha como alvo as forças israelenses que avançavam em direção à cidade de Zawtar al-Sharqiya. Apesar do cessar-fogo, Israel tem mantido os ataques ao Líbano. A ONU afirma que ao menos 608 pessoas foram mortas no país durante a trégua. Autoridades libanesas afirmam que o número de mortos desde 2 de março chegou a 3.213.

Outras 9.737 pessoas ficaram feridas. Do outro lado, os militares israelenses afirmam que o Hezbollah lançou drones explosivos contra tropas israelenses e cidades do norte de Israel, matando pelo menos 11 soldados desde o cessar-fogo. O Irã é acusado de estar por trás dos ataques ao Líbano, mas Netanyahu diz que o país nunca terá uma arma nuclear em meio a um possível acordo





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