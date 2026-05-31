Israel ocupa fortaleza de Beaufort no sul do Líbano e intensifica ofensiva apesar de cessar-fogo

O Exército israelense tomou a fortaleza medieval de Beaufort no domingo, avançando no sul do Líbano. Netanyahu chama a ação de ponto de inflexão. Cessar-fogo de abril é violado por ambos os lados. Unicef reporta 11 crianças mortas ou feridas por dia na última semana. Negociações em Washington prosseguem.

O Exército israelense anunciou neste domingo, 31, a ocupação da fortaleza medieval de Beaufort , em mais uma etapa em seu avanço por terra no sul do Líbano , apesar de um cessar-fogo teoricamente em vigor e de conversas realizadas nesta semana em Washington.

Em comunicado, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que a tomada de Beaufort é uma etapa espetacular e um ponto de inflexão decisivo. Israel também ordenou à população que deixasse uma ampla área no sul do país, entre sua fronteira e o rio Zahrani, a cerca de 40 quilômetros mais ao norte. A fortaleza está localizada em uma elevação rochosa que domina o sul do Líbano e parte do norte de Israel.

O local tem importância estratégica e simbólica, pois serviu de base para as forças israelenses durante as duas décadas de ocupação do sul do Líbano, que terminaram em 2000. A ação ocorre em meio à intensificação de operações aéreas e terrestres no Líbano, onde Israel afirma que seu alvo é o grupo xiita Hezbollah, aliado do Irã.

O exército israelense ordenou na manhã de sábado a evacuação de 12 localidades no sul antes de lançar ataques, apesar da vigência de um cessar-fogo, desde 17 de abril, que não vem sendo respeitado. Pelos termos do cessar-fogo, Israel preservou o direito de agir contra ataques classificados como planejados, iminentes ou em andamento. O governo israelense acusa o Hezbollah de descumprir o pacto repetidamente ao manter atividade militar próxima à fronteira.

Do outro lado, autoridades libanesas afirmam que Tel Aviv tem usado a cláusula como justificativa para uma campanha previamente calculada. O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, denunciou no sábado a política de terra arrasada e de punição coletiva de Israel que, segundo ele, não lhe trará nem segurança nem estabilidade.

Contudo, defendeu a continuação das negociações diretas com Israel, iniciadas em abril para resolver o conflito e rejeitadas pelo Hezbollah, por considerá-las o caminho menos custoso para o Líbano. Uma nova rodada de conversas entre Líbano e Israel, que não mantêm relações diplomáticas, está prevista para os dias 2 e 3 de junho em Washington. Enquanto isso, a crise humanitária se agrava.

Dados divulgados na sexta-feira 29 pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) indicam que 11 crianças foram mortas ou feridas a cada 24 horas por ataques de Israel ao Líbano na última semana. Desde 2 de março, quando a milícia Hezbollah disparou mísseis contra o território israelense após os bombardeios de Israel e EUA no Irã, mais de 3.100 pessoas foram mortas no Líbano. Um total de 77 crianças foram mortas ou feridas nos últimos sete dias.

Desde que o cessar-fogo entre Beirute e Tel Aviv entrou em vigor em 17 de abril, 55 crianças foram mortas e 212 ficaram feridas, de acordo com a agência da ONU. Os dados foram divulgados após o Exército de Israel afirmar que considerará toda a região do território libanês ao sul do rio Zahrani como zona militar, estendendo a área de combate.

A comunidade internacional tem feito apelos para que ambos os lados respeitem o cessar-fogo e retomem as negociações de paz. A situação no sul do Líbano continua tensa, com relatos de bombardeios e confrontos diários. A ocupação de Beaufort simboliza a escalada do conflito, que já dura mais de dois meses e não mostra sinais de trégua. Organizações de direitos humanos condenam as violações do direito internacional, incluindo ataques a civis e infraestrutura.

O Líbano enfrenta uma grave crise econômica e política, agravada pela guerra. As negociações em Washington são vistas como a última esperança para um acordo duradouro, mas as partes seguem com posições inflexíveis





VEJA / 🏆 5. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Líbano Beaufort Hezbollah Cessar-Fogo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Exército de Israel toma castelo cruzado no sul do Líbano em avanço significativoTropas israelenses capturaram o castelo de Beaufort, fortificação das Cruzadas, na incursão mais profunda no Líbano em mais de 25 anos. A operação visa desmantelar infraestrutura do Hezbollah e ocorre apesar de cessar-fogo nominal.

Read more »

Após ofensiva expandir ofensiva no Líbano, Israel toma controle de fortaleza estratégica de BeaufortO exército israelense anunciou neste domingo (31) ter capturado a icônica fortaleza medieval de Beaufort, no sul do Líbano, onde instalou sua bandeira. O avanço marca uma nova etapa da ofensiva terrestre de Israel no país vizinho, onde afirma estar determinado a 'esmagar' o grupo Hezbollah, aliado do Irã.

Read more »

Netanyahu diz que captura do castelo de Beaufort é marco crucial na ocupação israelense no LíbanoO primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que a ocupação do castelo de Beaufort, tomado na noite passada pelas IDF, é um marco crucial e uma mudança radical na política israelense no Líbano. Ele disse que Israel matou 3.000 terroristas do Hezbollah desde março.

Read more »

Exército israelense conquista castelo de Beaufort no sul do LíbanoForças israelenses tomaram a fortaleza medieval de Beaufort, posição estratégica na região de Nabatieh, marcando a incursão mais profunda no Líbano em mais de 26 anos. A ação ocorre em meio a intensificação de ataques, deslocamento de civis e uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU convocada pela França. Israel afirma que o objetivo é desmantelar estruturas do Hezbollah e proteger sua população, apesar do cessar‑fogo vigente desde abril.

Read more »