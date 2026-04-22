Israel mantém bloqueio em Tiri, Líbano, e impede resgate de jornalistas após bombardeios

O exército israelense impede o acesso de equipes de resgate ao município libanês de Tiri, próximo à fronteira, após bombardear a área e causar mortes e ferimentos, incluindo jornalistas. A situação é agravada por um suposto ataque a uma segunda repórter soterrada sob os escombros e acusações de mira direta contra profissionais da imprensa.

O exército israelense mantém o bloqueio sobre o município libanês de Tiri , próximo à fronteira com Israel, e impede as tarefas de resgate após bombardear a área em duas ocasiões, causando pelo menos duas mortes e vários feridos.

Entre os feridos estão dois jornalistas. Apesar do bloqueio israelense, a Cruz Vermelha Libanesa conseguiu evacuar os cadáveres e uma das informantes, mas um drone israelense lançou uma granada do céu quando realizava o resgate de uma segunda repórter, que se teme estar soterrada sob os escombros há horas.

Em comunicado, o ministério da Saúde libanês confirmou, já ao cair da noite, que a busca pela jornalista Amal Khalil, que trabalha para a emissora Al Akhbar, continua em andamento, e acusou Israel de mirar de forma expressa contra ela e contra Zeinab Faraj, repórter que foi evacuada com sucesso para um hospital na aldeia de Tibnin. Um primeiro bombardeio sobre um veículo que circulava por Tiri causou nesta quarta-feira duas vítimas fatais.

Uma delas era o mokhtar (notável) do município, Ali Nabi Bazzi. As jornalistas, que segundo o ministério da Saúde estavam na área, refugiaram-se em uma residência próxima, mas “o inimigo as perseguiu”, diz o comunicado, “atacando o edifício onde se tinham abrigado”. Israel confirmou essa versão.

A porta-voz das tropas israelenses em árabe, Ella Waweya, assegurou que o exército detectou “dois veículos que deixavam um edifício militar utilizado pelo Hezbollah”, procedendo a disparar, após deliberar que os automóveis “tinham ultrapassado a linha de defesa avançada e se aproximavam das forças israelenses de uma maneira que constituía uma ameaça iminente”. Ambos os comunicados lançam luz sobre fatos que durante as últimas horas estavam envoltos pela confusão.

O incidente ocorre em Tiri, uma das aldeias que ficam dentro da Linha Amarela que Israel desenhou ao redor das aldeias que ocupa no sul do Líbano, e que chama alternativamente como “Linha Defensiva Avançada”. Trata-se de um território que abrange 5% do Líbano, onde Israel detona edifícios de maneira metódica e dispara contra quem julga como uma ameaça. Isso torna o acesso ao local difícil, e os testemunhos e a informação, escassos.

Após esse segundo bombardeio, a agência de notícias libanesa informou que as forças israelenses estavam “sitiando” as jornalistas feridas, impedindo o acesso da Cruz Vermelha ao local. Um contingente dessa instituição conseguiu finalmente chegar ao local dos fatos e levar dois mortos e uma repórter ferida —que, após uma intervenção cirúrgica na cabeça, se encontra estável—.

Diante da atitude do exército israelense, as autoridades libanesas mobilizaram-se ao máximo nível para garantir o resgate das pessoas afetadas “o mais rápido possível”, nas palavras do presidente libanês, Joseph Aoun. Em comunicado, Aoun instou a Cruz Vermelha Libanesa a coordenar-se com o exército libanês e com o Mecanismo.

Trata-se de um comitê, liderado pelos Estados Unidos —e participado por França, Israel, Líbano e a missão de paz das Nações Unidas—, projetado para supervisionar a trégua firmada em 2024 entre Israel e Hezbollah. Ao mesmo tempo, é um órgão que serve de elo indireto com Israel.

Em paralelo, o primeiro-ministro, Nawaf Salam, entrou em contato com a liderança dos capacetes azuis, enquanto Paul Morcos, ministro da informação libanês, assegura que o Governo põe em prática “contatos intensivos e urgentes”, incluindo instituições internacionais, para garantir uma operação de resgate. Repórteres Sem Fronteiras e o Comitê para a Proteção de Jornalistas denunciaram os ataques e o sítio sobre as jornalistas.

Em nível local, o Sindicato de Jornalistas do Líbano acusou Israel de “uma violação flagrante” que infringe a lei internacional, assim como de um “intento de intimidar a imprensa”.

“Não é um caso isolado”, assinalaram em comunicado, “mas parte de uma série de violações que atacam jornalistas libaneses”. Em 30 de março, um bombardeio israelense matou de golpe três jornalistas que viajavam no mesmo veículo. O exército israelense justificou a agressão alegando que um deles tinha contato habitual com o Hezbollah





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