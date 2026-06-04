Israel mantém ataques no sul do Líbano apesar de acordo de cessar‑fogo mediado pelos EUA

Mesmo com a assinatura de um novo cessar‑fogo condicionado à retirada do Hezbollah ao sul do rio Litani, Israel prossegue com operações militares no sul do Líbano, gerando alerta a civis e ampliando a crise humanitária na região.

Uma densa coluna de fumaça subiu sobre os arredores de Tiro, no sul do Líbano , no primeiro dia de junho de 2026, depois de um ataque aéreo israelense que se insere no atual ciclo de violência entre Israel e o Hezbollah .

Apesar da assinatura de um novo acordo de cessar‑fogo, mediado pelos Estados Unidos e supostamente iminente de entrar em vigor nas próximas 24 horas, o Exército de Israel manteve suas operações ofensivas na zona sul do país, exigindo que as forças do Hezbollah se recolham ao sul do rio Litani antes de aceitar a trégua. O presidente libanês, Joseph Aoun, reiterou que a implementação do entendimento poderá começar dentro de um dia após sua aprovação final, mas que Beirute ainda aguarda garantias concretas de todas as partes sobre a criação de zonas‑tampão controladas exclusivamente pelo Exército libanês.

Em sua fala, Aoun destacou que as áreas inicialmente previstas incluem a cidade de Zoutar, na província de Nabatieh, e o histórico Castelo de Beaufort, recentemente ocupado por tropas israelenses. Ele alertou que o acordo representa a última oportunidade para evitar escaladas adicionais e que, caso falhe, cada lado terá de arcar com sua própria responsabilidade, diferenciando‑o do cessar‑fogo de outubro de 2024 por sua suposta sustentabilidade e pelo apoio direto da administração Trump, ainda que esta já não esteja no poder.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, porém, deixou claro que a pausa nos combates está condicionada à retirada completa do Hezbollah das áreas localizadas ao sul do Litani e à implantação de uma zona desmilitarizada. Enquanto essas exigências não forem cumpridas, as forças armadas de Israel prosseguirão com ataques aéreos e terrestres, inclusive contra alvos civis e infraestrutura do grupo militante.

Katz reiterou que as tropas israelenses permanecerão nas áreas que já controlam no sul do Líbano e que o país manterá plena liberdade de ação militar. Nas primeiras horas após o anúncio do acordo, a agência nacional de notícias libanesa registrou um ataque de drone que alvejou um veículo civil, ferindo um homem, sua esposa e sua filha.

Em paralelo, o porta‑voz das Forças Armadas israelenses, Avichay Adraee, publicou no X um alerta pedindo que os habitantes da região ao sul do rio Zahrani, a cerca de 40 quilômetros da fronteira, evitem deslocar‑se para o local, sob pena de risco de vida. A declaração reforçou a ideia de que os combates continuam porque o Hezbollah ainda manteria instalações e logística em vilarejos próximos, e que a guerra no Líbano não terminou, exigindo que civis se abstinham de entrar na zona de conflito.

O acordo foi divulgado em comunicado conjunto entre Estados Unidos, Israel e Líbano, estabelecendo que o cessar‑fogo depende da interrupção total dos disparos do Hezbollah e da retirada completa de seus combatentes da região ao sul do Litani. O governo libanês, que declarou ilegais as atividades armadas do grupo, prometeu novas rodadas de negoci­ação nas próximas semanas para detalhar a execução das medidas previstas.

Até o momento, o Hezbollah não emitiu um pronunciamento oficial, embora o secretário‑geral Naim Qassem tenha indicado que uma declaração será feita ainda nesta quinta‑feira. As consequências humanitárias do conflito são dramáticas: mais de 1,2 milhão de libaneses foram deslocados, cerca de 3,4 mil civis morreram desde o início da ofensiva em março, e Israel contabiliza 24 soldados e quatro civis mortos no mesmo período.

A situação permanece volátil, com risco de expansão e com as potências regionais observando de perto cada movimento militar e diplomático





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