Israel libera dois ativistas brasileiros e espanhóis, presos na última flotilha para Gaza, e entrega-os às autoridades migratórias para expulsão

Israel liberou dois ativistas brasileiros e espanhóis, Thiago Ávila e Saif Abu Keshek, presos na última flotilha para Gaza, e entregou-os às autoridades migratórias para expulsão, informou a ONG Adalah. Eles realizaram uma greve de fome durante a detenção e foram mantidos em isolamento total, em condições punitivas.

Israel libertará ainda neste sábado 9 dois ativistas, o brasileiro Thiago Ávila e o espanhol-palestino Saif Abu Keshek , integrantes da última flotilha para Gaza, que depois serão entregues às autoridades migratórias para serem expulsos, informou a ONG Adalah, que os representa.

"A agência israelense de segurança interna, Shabak, informou à equipe jurídica da Adalah que os ativistas e dirigentes da flotilha Global Sumud (GSF), Thiago Ávila e Saif Abu Keshek, serão libertados hoje", sábado, indicou a ONG em um comunicado. "Eles serão entregues mais tarde às autoridades migratórias israelenses e mantidos detidos à espera de sua expulsão", acrescentou a organização





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