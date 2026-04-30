Israel intercepta flotilha humanitária em águas internacionais, gerando condenações internacionais

Israel interceptou sete embarcações de ajuda humanitária com destino a Gaza em águas internacionais, gerando condenações por violações do direito internacional. A flotilha, organizada pela Global Sumud Flotilla, partiu de Barcelona com o objetivo de romper o bloqueio israelense. A ação foi classificada como ilegal e uma escalada da impunidade de Israel.

Israel interceptou pelo menos sete embarcações de ajuda humanitária com destino a Gaza em águas internacionais perto da Grécia, conforme denunciado pelos organizadores da flotilha na quinta-feira (30).

A ação foi classificada como uma escalada da impunidade de Israel. Uma segunda flotilha, transportando ajuda humanitária para palestinos em Gaza, partiu do porto espanhol de Barcelona em 12 de abril, com o objetivo de tentar romper o bloqueio israelense. As embarcações foram apreendidas por Israel a centenas de quilômetros de Gaza, segundo os organizadores, a Global Sumud Flotilla. A comunicação com 11 embarcações foi perdida, e a mídia israelense afirma que sete barcos foram interceptados.

Os governos devem agir agora para proteger a flotilha, responsabilizar Israel por essas flagrantes violações do direito internacional e pelo genocídio contínuo de Israel contra o povo palestino, publicou a Global Sumud Flotilla no X. Imagens de câmeras de segurança a bordo mostraram membros da tripulação com os braços erguidos enquanto forças israelenses abordavam a embarcação. Em uma mensagem de áudio transmitida ao navio antes da interceptação, os militares israelenses alertaram os passageiros de que violar o bloqueio marítimo constituía uma transgressão do direito internacional e os orientaram a redirecionar a ajuda humanitária pelo porto de Ashdod.

O site de rastreamento de embarcações da Global Sumud Flotilla mostra que os navios foram interceptados no mar, ao largo da costa da Grécia. Israel começou a assumir o controle de navios de ajuda humanitária com destino a Gaza, longe da costa israelense, segundo uma fonte citada pela rádio do exército na quarta-feira (29). A Global Sumud Flotilla confirmou em um comunicado que seus navios foram interceptados pelas forças israelenses.

Os organizadores da flotilha condenaram a ação como ilegal, afirmando que nenhum Estado tem o direito de policiar águas internacionais. O enviado de Israel à ONU disse que a flotilha foi interceptada antes de chegar ao território israelense, defendendo as ações dos militares. A situação em Gaza continua crítica, com a população enfrentando escassez de alimentos, medicamentos e água potável devido ao bloqueio. A comunidade internacional tem pressionado Israel para permitir a entrada de ajuda humanitária, mas as restrições permanecem.

A interceptação das embarcações humanitárias tem gerado condenações de organizações de direitos humanos e governos estrangeiros, que veem a ação como uma violação do direito internacional. A Global Sumud Flotilla destacou que a ajuda humanitária é essencial para salvar vidas e que a interceptação ilegal de navios em águas internacionais é um ato de agressão contra a população palestina.

A flotilha é composta por ativistas e voluntários de vários países, que buscam chamar a atenção para a crise humanitária em Gaza. A resposta de Israel às tentativas de romper o bloqueio tem sido cada vez mais dura, com a interceptação de navios e a detenção de tripulantes. A comunidade internacional continua a debater a legitimidade do bloqueio e a necessidade de encontrar soluções para a crise humanitária em Gaza





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