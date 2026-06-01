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Israel intensifica ofensiva no Líbano enquanto negociações EUA-Irã avançam

Mundo News

Israel intensifica ofensiva no Líbano enquanto negociações EUA-Irã avançam
IsraelLíbanoHezbollah
📆6/1/2026 11:39 AM
📰cartacapital
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Israel expande operações militares no sul do Líbano e bombardeia periferia de Beirute em meio a negociações secretas entre EUA e Irã para um cessar-fogo. Fortaleza de Beaufort é capturada e milhares de civis fogem.

A ofensiva militar israelense no sul do Líbano intensifica-se em meio a complexas negociações internacionais, com os Estados Unidos tentando mediar um cessar-fogo que possa encerrar o conflito entre Israel e o Hezbollah .

As forças israelenses avançaram além do rio Litani, uma zona que havia sido estabelecida como limite em acordos anteriores, e ordenaram a evacuação de diversas localidades, incluindo nove vilarejos nas regiões de Sidon e Jezzine. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Israel Katz declararam que o objetivo é estabelecer uma zona de segurança sob controle do Exército israelense, livre da presença de armas e combatentes do Hezbollah, na área ao sul do rio Litani.

O Hezbollah, por sua vez, continua a lançar drones contra posições israelenses tanto no sul do Líbano quanto no norte de Israel. A captura da fortaleza de Beaufort, anunciada no domingo, foi considerada um ponto de inflexão decisivo, pois a estrutura tem valor estratégico e simbólico, tendo servido como base israelense durante a ocupação do sul do Líbano até 2000. O avanço israelense em direção a Nabatiyeh abre uma nova frente de combate.

Em Beirute, o bombardeio da periferia sul, reduto do Hezbollah, provocou pânico e a fuga de centenas de famílias, que abandonaram a área a pé, de moto ou em veículos. Israel justifica a ofensiva como uma tentativa de esmagar o grupo xiita, que retomou as hostilidades em 2 de março em solidariedade ao Irã, alvo de uma ofensiva israelense-americana. Apesar da trégua anunciada em 17 de abril, o cessar-fogo nunca foi plenamente respeitado, com ambas as partes acusando-se de violações.

No plano diplomático, o chanceler americano Marco Rubio conversou com o presidente libanês Joseph Aoun e com Netanyahu sobre as negociações de paz, com os EUA propondo um plano claro: o Hezbollah deve cessar todos os ataques contra Israel, e Israel, por sua vez, se absterá de escaladas em Beirute. Uma nova rodada de conversações entre Líbano e Israel, países que não mantêm relações diplomáticas, está prevista para ocorrer em Washington.

O Irã, por sua vez, condiciona qualquer acordo com os Estados Unidos à implementação de um cessar-fogo efetivo no Líbano. O conflito já causou mais de 3.410 mortes no Líbano e deslocou mais de um milhão de pessoas, segundo autoridades de Beirute.

A sessão do Conselho de Segurança da ONU foi convocada a pedido da França, cujo presidente, Emmanuel Macron, afirmou que nada justifica a escalada no sul do Líbano, reflectindo a preocupação internacional com a deterioração da situação humanitária e a expansão do conflito. A narrativa da guerra, conforme enunciada pelos principais atores, gira em torno da necessidade de segurança para Israel e da resistênciaà ocupação por parte do Hezbollah, enquanto a população civil libanesa sofre as consequências mais graves dos combates e dos deslocamentos forçados.

O jornalismo, na cobertura destes eventos, deve manter o compromisso com a verdade factual, denunciar injustiças e dar voz às vítimas, assegurando uma reportagem que contribua para a compreensão pública e para a responsabilização dos responsáveis pelas violações do direito internacional humanitário

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