Israel e Hezbollah continuam a se enfrentar em meio a escalada de ataques

O conflito entre Israel e o Hezbollah continua a se intensificar com bombardeios de Tel Aviv contra a quarta maior cidade do Líbano, Choueifat, às vésperas de conversas consideradas decisivas em Washington.

O conflito entre Israel e o Hezbollah continua a se intensificar com bombardeios de Tel Aviv contra a quarta maior cidade do Líbano , Choueifat, às vésperas de conversas consideradas decisivas em Washington .

As Forças Armadas de Israel realizaram bombardeios na tarde desta quinta-feira, deixando ao menos cinco mulheres e crianças mortas, além de um soldado libanês. Dezenas de outras pessoas ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde do Líbano e a Agência Nacional de Notícias. Um soldado israelense também morreu no norte de Israel após um ataque de drone do Hezbollah.

O Hezbollah, que é contra as conversas, porém, tratou as negociações com ceticismo e reiterou apoio ao Irã, seu principal aliado regional. Representantes militares de Israel e do Líbano devem se reunir nos próximos dias em Washington para suas primeiras negociações de segurança desde o início da atual escalada. As conversas ajudaram a sustentar um cessar-fogo anunciado em 17 de abril pelos EUA, apesar de os confrontos terem continuado e até se intensificado nas últimas semanas.

O Hezbollah afirmou ter realizado dezenas de ataques com foguetes e drones contra tropas israelenses posicionadas no sul do Líbano e no norte de Israel. O grupo disse ainda ter atacado soldados e tanques israelenses que cruzaram o rio Litani em direção à localidade de Zawtar al-Sharqieh, perto de Nabatiyeh, onde os combates continuam em curta distância.

A troca de hostilidades foi iniciada quando o grupo xiita lançou foguetes contra o norte de Israel em 2 de março, em solidariedade ao Irã, dois dias após o início da guerra iraniana. Israel realizou bombardeios na cidade de Tiro, no sul do Líbano, e publicou avisos de evacuação para oito edifícios localizados na área. Após os alertas, moradores deixaram a região às pressas.

A situação no Líbano continua a se intensificar, com previsões de que a crise possa se espalhar para outros países da região. A Organização das Nações Unidas (ONU) está monitorando a situação e está trabalhando para encontrar uma solução para a crise. O secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou sua preocupação com a escalada da situação e pediu que as partes envolvidas trabalhem juntas para encontrar uma solução pacífica.

A situação no Líbano é considerada uma das mais críticas da região, com previsões de que a crise possa se espalhar para outros países da região. A ONU está trabalhando para encontrar uma solução para a crise, mas a situação continua a se intensificar. A Organização das Nações Unidas (ONU) está monitorando a situação e está trabalhando para encontrar uma solução para a crise.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou sua preocupação com a escalada da situação e pediu que as partes envolvidas trabalhem juntas para encontrar uma solução pacífica. A situação no Líbano é considerada uma das mais críticas da região, com previsões de que a crise possa se espalhar para outros países da região. A ONU está trabalhando para encontrar uma solução para a crise, mas a situação continua a se intensificar





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