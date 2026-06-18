Israel deposita confiança em Trump para acordo nuclear com Irã, mas mantém ataques no Líbano

O embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, afirmou que Israel confia em Donald Trump para negociar um acordo com o Irã, enquanto Israel continua operações militares no Líbano. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já declarou que Israel não se vê obrigado por um possível acordo entre EUA e Irã que preveja cessar-fogo, e busca agora influenciar as negociações finais através de aliados políticos e da mídia conservadora nos EUA.
O embaixador de Israel nas Nações Unidas, Danny Danon , expressou total confiança no presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , para liderar as negociações de um acordo de paz com o Irã.
A declaração ocorre em um momento de crescente tensão, já que Israel mantém sua campanha militar no Líbano, o que pode complicar os esforços diplomáticos em andamento. Danon, em entrevista à jornalista Christiane Amanpour, enfatizou a sólida aliança entre Israel e os EUA, ressaltando a colaboração conjunta na confrontação contra o Irã.
Ele afirmou que as negociações estão apenas no início e que Israel deposita sua fé na capacidade de Trump de alcançar um acordo que restrinja o programa nuclear iraniano de forma eficaz. A postura israelense, no entanto, contrasta com os termos de um suposto acordo preliminar entre Washington e Teerã, que prevê o fim de todas as operações militares na região, inclusive no Líbano.
O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já declarou que Israel não se considera vinculado a esses termos e continuará suas ações militares conforme julgar necessário. Enquanto isso, Trump anunciou que enviou uma cópia do acordo a Israel e renovou suas críticas às narrativas da mídia sobre as negociações. Com as conversas técnicas programadas para iniciar neste fim de semana, Netanyahu está movimentando-se para influenciar o resultado final.
De acordo com uma fonte israelense, ele está mobilizando vozes da mídia conservadora americana e senadores aliados para exercer pressão sobre a administração Trump, buscando moldar um acordo que atenda mais diretamente aos interesses de segurança de Israel. A situação reflete uma complexa dinâmica de poder, onde a confiança política entre os líderes coexiste com divergências táticas sobre como lidar com a ameaça iraniana e os conflitos adjacentes, como a situação no Líbano.
O desfecho dessas negociações terá implicações profundas para a estabilidade do Oriente Médio e para as alianças tradicionais dos EUA na região
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