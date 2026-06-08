Israel ataca cidades iranianas e Teerã fecha o espaço aéreo do Aeroporto Imam Khomeini

Ataques aéreos israelenses provocam explosões em Isfahan, Tabriz e Teerã; Irã responde fechando o espaço aéreo ao redor do principal aeroporto do país, enquanto o mercado de petróleo registra alta e líderes mundiais pedem cessar‑fogo.

Na madrugada de segunda‑feira, Israel lançou uma série de ataques aéreos contra alvos civis e estratégicos no centro e no oeste do Irã, como resposta ao lançamento de mísseis iranianos que atingiram território israelense.

As forças israelenses, operando a partir de bases secretas, empregaram aeronaves de combate de última geração, munidas de munições de precisão, e anunciaram que o objetivo era neutralizar instalações de comando e controle responsáveis pela preparação dos mísseis. Segundo a agência de notícias estatal iraniana, explosões de grande intensidade foram ouvidas simultaneamente em cidades como Isfahan, Tabriz e Teerã, embora os detalhes sobre danos materiais e vítimas ainda não tenham sido divulgados oficialmente.

O ataque, que durou cerca de duas horas, provocou a interrupção temporária de serviços de energia elétrica e de comunicação em diversas áreas metropolitanas, gerando pânico entre a população civil e reforçando a tensão já elevada entre Teerã e Jerusalém. Em reação imediata ao bombardeio, as autoridades iranianas decretaram o fechamento total do espaço aéreo nas imediações do Aeroporto Internacional Imam Khomeini, o principal hub de transporte aéreo do país, localizado na capital, Teerã.

O fechamento, que permanece em vigor, impede a decolagem e aterrissagem de voos civis e militares nas rotas que circundam o aeroporto, afetando aproximadamente 30 mil passageiros que tinham itinerários programados para os próximos dias. A decisão foi justificada como medida de segurança para impedir eventuais incidentes adicionais e garantir a soberania do espaço aéreo iraniano.

Companhias aéreas internacionais foram instruídas a redirecionar seus voos para aeroportos alternativos, como o de Mehrabad, enquanto autoridades de aviação civil trabalham na avaliação de danos à infraestrutura aeroportuária e na definição de um plano de retomada das operações. O embate militar tem implicações geopolíticas profundas.

O ex‑presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou publicamente que o primeiro‑ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não tem escolha a não ser aceitar um acordo de cessar‑fogo com Teerã, prometendo ligar diretamente ao líder israelense para discutir os termos de uma possível mediação. Enquanto isso, os mercados globais de energia reagiram de forma dramática: o preço do petróleo bruto aumentou mais de 3% após os relatos de disparos de mísseis iranianos contra Israel, refletindo o receio dos investidores com a possibilidade de um conflito mais amplo que possa comprometer a produção e o tráfego de hidrocarbonetos no Oriente Médio.

Em meio a esse cenário, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) divulgou projeções otimistas para o setor, indicando que a receita total deverá alcançar US$ 1,165 trilhão até 2026, um crescimento de 9,4% em relação a 2025, impulsionado sobretudo pela recuperação da demanda de passagens aéreas e pela elevação dos preços dos combustíveis. No Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) anunciou, como parte de um plano de contenção orçamentária de R$ 24 milhões, a redução imediata de 40% nas ações de fiscalização, medida que pode impactar a segurança operacional em aeroportos.

No entanto, especialistas acreditam que a escalada das hostilidades entre Irã e Israel pode levar a novas restrições de voo, sanções econômicas e a um fortalecimento das alianças regionais, alterando o panorama da aviação civil e do comércio internacional nos próximos meses





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