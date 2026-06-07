Israel ataca Beirute em resposta ao fogo do Hezbollah

Os militares israelenses atacaram Beirute em resposta ao fogo do Hezbollah no norte de Israel. O ataque teve como alvo dois prédios de apartamentos no bairro de Dahiyeh. A situação na região permanece tensa, com a possibilidade de mais ataques e consequências para a população civil.

Os militares israelenses atacaram Beirute pela primeira vez desde que o último cessar-fogo entrou em vigor, depois que o fogo do Hezbollah foi interceptado no norte de Israel.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram ter atingido o que descreveram como infraestrutura do Hezbollah no bairro de Dahiyeh. A Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA) disse que o ataque teve como alvo dois prédios de apartamentos. Imagens da cena mostraram uma enorme nuvem de fumaça subindo do bairro e pelo menos um prédio de apartamentos amplamente danificado. O ataque foi uma resposta ao fogo do Hezbollah em território israelense.

No início deste domingo, as FDI disseram que dois foguetes foram lançados do Líbano para o território israelense e foram interceptados. Esta é a terceira vez que Israel ataca Beirute desde que o cessar-fogo anterior com o Líbano entrou em vigor em meados de abril. Sob o acordo, Israel se comprometeu a não atacar Beirute, e os militares israelenses só atingiram a capital libanesa duas vezes, tendo como alvo comandantes seniores do Hezbollah.

Na semana passada, sob mediação dos EUA, Israel e o Líbano anunciaram que concordaram com um cessar-fogo renovado, quando Israel se comprometeu a não atacar Beirute se o Hezbollah não visasse civis israelenses. O Hezbollah rejeitou o novo acordo. A situação na região permanece tensa, com a possibilidade de mais ataques e consequências para a população civil. O Líbano está sob um estado de emergência desde o início do conflito e a situação humanitária está cada vez mais crítica.

A comunidade internacional está se mobilizando para ajudar a população libanesa afetada pelo conflito. A ONU e outras organizações internacionais estão trabalhando para estabelecer um cessar-fogo permanente e garantir a segurança da população civil. O governo libanês está trabalhando para reforçar as medidas de segurança e prevenir futuros ataques. A situação na região é complexa e delicada, e é necessário uma abordagem cuidadosa e diplomática para resolver o conflito e garantir a paz e a segurança para todos os envolvidos





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Beirute Hezbollah Cessar-Fogo Conflito Líbano

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israel bombardeia o sul do Líbano após Hezbollah rejeitar trégua mediada pelos EUAAtaques aéreos à cidade histórica de Tiro deixam sete mortos e atingem proximidades de hospital; lideranças libanesas exigem desocupação imediata de tropas terrestres israelenses

Read more »

Iran apoia Hezbollah e diz que Líbano é parte inseparável de qualquer acordoO conselheiro do líder supremo iraniano, Mohsen Rezaei, disse que a milícia libanesa é um aliado que fez grandes sacrifícios na guerra recente e que o Líbano será parte inseparável de qualquer acordo e de qualquer cessar-fogo

Read more »

Netanyahu enfrenta dilema político após Trump impedir ataque no LíbanoPrimeiro-ministro de Israel tem sofrido pressão do governo para intensificar conflito em Beirute, mas Casa Branca não permitiu que ofensiva acontecesse

Read more »

Israel ataca cerca de 150 posições do Hezbollah no sul do Líbano em 48 horasO exército israelense informou que realizou ataques contra aproximadamente 150 posições do Hezbollah no sul do Líbano nas últimas 48 horas. A ofensiva foi direcionada a estruturas do grupo xiita apoiado pelo Irã, incluindo depósitos de armas, centros de comando e lançadores de foguetes e mísseis. Os bombardeios ocorrem apesar de um cessar-fogo na fronteira, que autoridades libanesas afirmam ser repetidamente violado. O presidente do Líbano, Joseph Aoun, condenou os ataques e destacou que o país continua sendo alvo de ofensivas constantes. O conflito se intensificou desde que o Hezbollah iniciou uma série de ataques contra Israel em 2 de março, em resposta à morte do líder iraniano Ali Khamenei. A situação no Líbano também é um tema central nas negociações indiretas entre EUA e Irã, com Teerã condicionando avanços em um possível acordo para a paz no Oriente Médio à implementação de um cessar-fogo efetivo no território libanês.

Read more »