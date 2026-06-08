Israel ataca alvos militares no Irã em resposta a lançamentos de mísseis, rompendo cessar-fogo no Oriente Médio

Ataques aéreos israelenses no Irã, em retaliação a mísseis iranianos, elevam tensões no Oriente Médio. EUA expressam descontentamento, e Irã ameaça represálias severas. Danos em Israel foram mínimos, mas medidas de precaução foram adotadas.

O exército israelense anunciou que realizou ataques aéreos contra alvos militares no Irã, em resposta ao lançamento de mísseis iranianos contra Israel. Esta ação rompe um cessar-fogo vigente no Oriente Médio e marca uma escalada significativa no conflito regional.

Explosões foram relatadas em cidades iranianas, incluindo Teerã, Tabriz e Isfahan, de acordo com a televisão estatal iraniana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou insatisfação com a ofensiva israelense, afirmando que não teria sido coordenada com os EUA e que não está contente com a situação. Ele também sugeriu que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não tem total controle sobre as ações militares.

O Irã classificou os ataques a Beirute, relacionados à campanha contra o Hezbollah no Líbano, como um cruzamento de todas as linhas vermelhas, o que motivou seus disparos contra Israel. A Guarda Revolucionária Iraniana descreveu os lançamentos como um aviso e ameaçou represálias mais amplas caso haja novas agressões. As forças israelenses, por sua vez, consideraram a ação iraniana um grave erro e prometeram continuar sua campanha militar no Líbano, intensificando as operações contra o Hezbollah.

No entanto, os danos em Israel foram mínimos. O exército israelense afirmou ter interceptado todos os mísseis iranianos, sem relatos de vítimas fatais diretas. O serviço de resgate Magen David Adom atendeu pessoas feridas enquanto buscavam abrigo, e os bombeiros combateram pequenos incêndios causados por fragmentos dos interceptadores.

Medidas de precaução foram adotadas, como a suspensão das aulas em todo o país e o fechamento de seções consulares da embaixada dos EUA em Jerusalém e Tel Aviv, com recomendação de que funcionários e familiares permaneçam em casa. O Irã fechou parte de seu espaço aéreo e suspendeu voos no Aeroporto Internacional Imam Khomeini. O Iraque também fechou seu espaço aéreo por pelo menos 72 horas, e a Síria interrompeu os corredores aéreos do sul por 12 horas.

Apesar da retórica belicosa, os impactos físicos diretos do conflito permanecem limitados, mas a tensão regional aumenta significativamente





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