Israel ataca alvos do Hezbollah no sul do Líbano após cessar-fogo

Apesar do acordo de cessar-fogo mediado por EUA e Catar, Israel lançou ataques a mais de 80 alvos do Hezbollah no sul do Líbano, matando dezenas de pessoas. O primeiro-ministro Netanyahu reafirmou a permanência das tropas israelenses na região, contrariando os apelos dos EUA.

Israel intensificou seus ataques contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano , em uma escalada que ocorre horas após um cessar-fogo ter sido anunciado. De acordo com um alto funcionário do governo dos Estados Unidos, que falou à Reuters sob condição de anonimato, Israel e o Hezbollah concordaram com uma trégua a partir das 16h do horário local do Líbano (10h em Brasília) desta sexta-feira.

O acordo foi intermediado por negociadores dos EUA e do Catar, com a ajuda do Irã. As partes envolvidas confirmaram que o cessar-fogo estava em vigor, e duas fontes do Hezbollah afirmaram que o grupo já respeitava a trégua.

No entanto, horas depois, as Forças Armadas de Israel anunciaram um ataque a mais de 80 alvos no Líbano, alegando que a ofensiva foi uma resposta às flagrantes violações do cessar-fogo pelo Hezbollah. O Exército israelense divulgou que os ataques visaram centros de comando, terroristas, posições de lançamento e outras infraestruturas terroristas na região de Nabatieh e em outras áreas do sul do Líbano, inclusive dentro da chamada Zona de Segurança.

De acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, os ataques israelenses mataram 47 pessoas e feriram 97. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu lamentou a morte de soldados israelenses e declarou que Israel não tolerará ataques contra suas tropas ou território, prometendo cobrar um preço elevado do Hezbollah.

Netanyahu reafirmou que as tropas israelenses permanecerão no sul do Líbano, em uma região demarcada a cerca de 10 quilômetros da fronteira, com o objetivo de fortalecer a defesa dos residentes do norte de Israel. A situação ocorre em meio a tensões com os Estados Unidos, que recentemente mediaram um acordo de paz com o Irã exigindo o fim dos combates em todas as frentes, incluindo no Líbano, e a garantia da integridade territorial e soberania do país.

Netanyahu, no entanto, rejeita os apelos do presidente dos EUA, Donald Trump, para retirar as tropas israelenses do território libanês. Autoridades israelenses descreveram as negociações com os EUA sobre a manutenção do destacamento militar como difíceis. O mapa divulgado por Israel mostra a Zona de Segurança e onde as tropas pretendem permanecer, desafiando o acordo firmado.

Enquanto isso, o Exército israelense continua sua missão de desmantelar a infraestrutura subterrânea do Hezbollah na área de Beaufort, e os combates no sul do Líbano prosseguem, com soldados israelenses tendo liberdade para agir contra ameaças, apesar do cessar-fogo nominal





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