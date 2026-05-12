Israel Approves Bill Allowing Death Penalty for Terrorists

The Israeli Parliament approved a bill that allows for the imposition of the death penalty for those involved in terrorist attacks. The bill was supported by 93 lawmakers, while 27 abstained or did not attend the vote. The bill also establishes a special military tribunal that can impose the death penalty on those convicted of terrorism-related crimes. The bill also requires public and live streaming of the trial, and excludes suspects, accused, or convicted of crimes committed during the attack from prisoner exchange agreements.

O Parlamento de Israel aprovou um projeto de lei que permite impor a pena de morte para envolvidos nos ataques terroristas. O texto recebeu apoio de 93 parlamentares, enquanto 27 se abstiveram ou não compareceram à votação.

Apresentado pelos parlamentares Simcha Rothman e Yulia Malinovskaya, o projeto de lei prevê a criação de um tribunal militar especial que poderá aplicar a pena de morte aos condenados pelo atentado. Também estabelece que o julgamento deverá ser público e transmitido ao vivo.

Além disso, determina que suspeitos, acusados ou condenados por crimes cometidos durante o ataque não poderão ser incluídos nos acordos de liberação de prisioneiros.

"Esses terroristas serão julgados de acordo com todas as normas legais, e juízes os sentenciarão. Será um julgamento completo, organizado, gravado e transmitido. Dedico esta lei a todos os que foram mortos, sequestrados e suas famílias", disse Malinovskaya. Na fala, a parlamentar comparou os futuros julgamentos ao do nazista Adolf Eichmann, um dos responsáveis pelo Holocausto de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.

Com a nova lei, os acusados de participarem do ataque de 2023 poderão responder por crimes desde terrorismo e assassinato até violência sexual e genocídio. Em todos os casos, a pena de morte poderá ser cogitada.

"Esta lei garante não apenas a administração da justiça, mas também o registro histórico dos eventos. Esta não é uma noite comum, e certamente não é um projeto de lei comum. Dá para sentir que estamos fazendo a coisa certa, porque é nesses momentos que encontramos o caminho para a unidade – apesar do período pré-eleitoral e de todas as diferenças existentes", disse o ministro da Justiça, Yariv Levin.

Organizações de defesa dos direitos humanos se manifestaram contra o projeto de lei, dizendo que o texto não permite o direito de um julgamento justo, além de facilitar a pena de morte. Sustentaram, ainda, que a transmissão ao público pode acarretar em julgamentos encenados, baseados em confissões supostamente extraídas sob tortura. Relembre o ataque Em 7 de outubro de 2023 combatentes liderados pelo Hamas invadiram o sul de Israel e promoveram ataques contra civis e militares.

Ao todo, 1,2 mil pessoas foram mortas, e outras 251 foram sequestradas e mantidas em cativeiro na Faixa de Gaza — onde o grupo é dominante. Os eventos desencadearam a guerra em Gaza, que terminou no final de 2025, após





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