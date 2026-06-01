Israel anuncia novos ataques a subúrbios de Beirute e libaneses fogem em massa

Após tomar fortaleza estratégica no Líbano, Israel afirma que vai atacar alvos do Hezbollah nos arredores da capital, causando pânico e fuga de centenas de famílias. A ofensiva complica negociações entre EUA e Irã e leva a convocação de reunião do Conselho de Segurança da ONU.

Após a tomada do castelo de Beaufort, uma fortaleza estratégica no topo de uma montanha no sul do Líbano no fim de semana, Israel anunciou nesta segunda-feira (1º) novos ataques aos subúrbios ao sul de Beirute , capital do país.

Em um comunicado conjunto, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Israel Katz, disseram que deram instruções ao Exército para atacar alvos terroristas do grupo extremista Hezbollah. O ministro da Defesa de Israel afirmou que não haverá calma em Beirute se os ataques do Hezbollah continuarem e prometeu estabelecer uma zona controlada pelos militares na área do rio Litani, no sul do Líbano.

A região de Dahiyeh, em Beirute, não é diferente das comunidades no norte de Israel, disse Katz. Se não houver calma no norte, não haverá calma em Beirute.

Ao mesmo tempo, as Forças de Defesa de Israel continuam a operar com fogo e manobras contra os terroristas e a infraestrutura do Hezbollah no Líbano a fim de afastar as ameaças às Forças de Defesa de Israel e aos residentes do Estado de Israel, e transformar a área de Litani em uma zona sob controle de segurança, livre de armas e terroristas. A ofensiva israelense dificulta ainda mais as negociações já complicadas entre os Estados Unidos e o Irã para tentar acabar com a guerra no Oriente Médio.

Teerã reiterou nesta segunda-feira (1) que qualquer acordo com Washington dependerá da implementação de um cessar-fogo efetivo no Líbano. Após o anúncio do governo israelense, centenas de famílias começaram a abandonar a periferia sul de Beirute, a pé, de moto ou em veículos. Partimos imediatamente, os avisos provocaram pânico geral, contou um jovem de 24 anos que se identificou como Hadi.

Naji Musulmani, de 61 anos, um dos libaneses que abandonaram suas casas, disse que estava a caminho de Trípoli e lamentou: Esta é a terceira vez que somos deslocados... mudando de um lugar para outro. Cenas de trânsito intenso em uma estrada enquanto pessoas fogem dos subúrbios do sul de Beirute foram registradas após a ordem do primeiro-ministro israelense. A pedido da França, uma sessão do Conselho de Segurança da ONU foi convocada.

O presidente francês, Emmanuel Macron, diz que nada justifica a grande escalada em curso no sul do Líbano. Israel e Líbano anunciaram uma trégua em 17 de abril, mas o cessar-fogo nunca foi respeitado. O Estado hebreu afirma que a ofensiva no Líbano pretende esmagar o grupo xiita Hezbollah, aliado do Irã, que retomou as hostilidades em 2 de março como forma de solidariedade a Teerã, alvo de uma ofensiva israelense-americana.

Nos últimos dias, o Exército israelense avançou em sua ofensiva no sul do Líbano, enquanto prossegue com os bombardeios aéreos. Várias localidades da região foram arrasadas, segundo moradores, e as denúncias foram comprovadas por imagens de satélite. A captura do castelo de Beaufort, reivindicada no domingo (31), foi qualificada como um ponto de inflexão decisivo nas operações. A fortaleza está localizada em uma elevação rochosa que domina o sul do Líbano e parte do norte de Israel.

O local tem importância estratégica e simbólica, pois serviu de base para as forças israelenses durante as duas décadas de ocupação do sul do Líbano, que terminaram no ano 2000, sob pressão do Hezbollah. Na semana passada, as Forças Armadas israelenses declararam uma zona de combate em todo o território libanês situado ao sul do rio Zahrani, a quase 40 km da fronteira entre os dois países.

A barreira natural fica muito além do rio Litani, a cerca de 30 km. Sua captura abre caminho para um avanço do Exército israelense em direção à região de Nabatiyeh, mais ao norte. Uma nova rodada de conversações entre Líbano e Israel, que não mantêm relações diplomáticas, está prevista para terça e quarta-feira em Washington





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