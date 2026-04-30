Israel acusa Hezbollah de violar cessar-fogo e intensifica ataques no Líbano

O conflito entre Israel e o Hezbollah se intensifica após a acusação de violação do cessar-fogo, com Israel respondendo com ataques e alertando moradores do sul do Líbano a se deslocarem para o norte.

O conflito entre Israel e o Hezbollah continua a escalar, mesmo após a declaração de um cessar-fogo. O assessor de política externa do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, Ophir Falk, acusou o grupo libanês de violar repetidamente o acordo de trégua, afirmando que o Hezbollah está atacando civis israelenses enquanto Israel responde com ataques contra militantes do grupo.

Em entrevista à CNN, Falk declarou que 'o Hezbollah está violando o cessar-fogo. Isso não é surpreendente, e estamos revidando com muita força'. Ele também criticou o Hezbollah por manter o Líbano como refém há cerca de uma década, destacando que o grupo, apoiado pelo Irã, age de forma agressiva contra a população civil.

No domingo (26), o Líbano registrou o maior número de mortes de civis desde o início do cessar-fogo, com 14 vítimas, segundo o Ministério da Saúde libanês. A tensão aumentou ainda mais na terça-feira (28), quando as Forças de Defesa de Israel (IDF) emitiram um alerta para que moradores de mais de uma dezena de aldeias no sul do Líbano se deslocassem para o norte do país, sob a alegação de que a medida visa proteger a população após o Hezbollah ter violado o acordo.

O porta-voz das IDF, Avichay Adraee, afirmou na rede social X que 'em vista da violação do acordo de cessar-fogo pelo Hezbollah, as Forças de Defesa de Israel veem-se obrigadas a agir com firmeza contra o grupo'. Ele também alertou que qualquer pessoa próxima a agentes ou instalações do Hezbollah estaria colocando sua vida em risco. A situação no Líbano e em Israel permanece crítica, com ambos os lados acusando o outro de violar a trégua.

O Hezbollah, fundado em 1982 e apoiado pelo Irã, é um dos principais atores no conflito regional, com uma história de confrontos com Israel. O grupo tem sido alvo de críticas internacionais por suas ações, que incluem ataques a civis e a manutenção de uma forte presença militar no sul do Líbano. Enquanto isso, Israel insiste em sua postura de defesa, afirmando que suas ações são direcionadas apenas contra alvos militares do Hezbollah.

A comunidade internacional tem chamado por um retorno à negociação e ao respeito ao cessar-fogo, mas a escalada de violência sugere que o conflito está longe de ser resolvido





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