Islândia lidera ranking de paz global pelo 19º ano consecutivo em 2026

A Islândia foi eleita o país mais pacífico do mundo em 2026 pelo Global Peace Index, marcando a 19ª vez consecutiva no topo. Europa e Oceania dominam as primeiras posições, enquanto Rússia, Sudão e República Democrática do Congo estão entre os últimos.

A Islândia foi classificada como o país mais pacífico do mundo em 2026 segundo o Índice Global da Paz , produzido pelo Instituto de Economia e Paz ( IEP ).

Esta marca representa a décima nona vez consecutiva que a nação nórdica lidera o ranking, destacando-se por sua estabilidade interna, baixos níveis de criminalidade e forte coesão social. A lista de 2026 mantém a predominância de países europeus e da Oceania nas primeiras posições. A Nova Zelândia aparece em segundo lugar, seguida pela Suíça, Eslovênia, Irlanda, Áustria, Portugal, Singapura, Finlândia e Japão, que completam o grupo dos dez primeiros.

Esses países compartilham características como governança democrática consolidada, respeito aos direitos humanos, sistemas de segurança pública eficazes e baixa taxa de militarização. O índice avaliaVarious fatores quantitativos e qualitativos que medem a ausência de violência e a percepção de segurança entre a população. Na análise das Américas, o Uruguai se destaca como o país mais bem posicionado da América do Sul, ocupando a 43ª posição global.

Chile (52º), Paraguai (64º), Argentina (72º), Bolívia (92º), Guiana (103º) e Peru (107º) vêm logo depois. O Brasil, por sua vez, aparece à frente de Venezuela (133º), Equador (135º) e Colômbia (141º), indicando que, apesar de desafios significativos em segurança pública, ainda se encontra em uma posição relativa melhor do que alguns vizinhos.

A Colômbia, que tem passado por um processo de paz complexo, continua entre os menos pacíficos da região, reflexo de persistem conflitos internos e presença de grupos armados. Na América Central e Caribe, a maioria das nações situa-se no meio da tabela, com exceções como Trinidad e Tobago e Jamaica, que apresentam altas taxas de criminalidade. O fundo da lista de 2026 é ocupado por países envolvidos em guerras ativas ou em profunda instabilidade política.

A Rússia, em decorrência da invasão da Ucrânia e do aumento significativo da sua postura militar, aparece na última posição (163º). O Sudão, mergulhado em conflito civil desde 2023, está em 162º lugar. A República Democrática do Congo, que enfrenta violência generalizada no leste do país, ocupa a 161ª posição.

A Ucrânia, alvo da agressão russa, aparece em 160º, e Israel, devido ao prolongado conflito com os palestinos e a guerra em Gaza, completa o grupo dos cinco últimos em 159º. O índice cobre aproximadamente 99,7% da população mundial e se baseia em dados de fontes como o Banco Mundial, o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo e outras organizações internacionais.

Os critérios analisados incluem nível de crime violento, conflitos internos e externos, estabilidade política, grau de militarização (gastos com defesa em relação ao PIB e número de militares), e relações com países vizinhos. A metodologia combina indicadores objetivos com pesquisas de percepção, oferecendo uma visão abrangente da paz não apenas como ausência de guerra, mas como condição de bem-estar social e desenvolvimento sustentável





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