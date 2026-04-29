Isabelle Drummond Revela Compreensão Sobre o Mundo dos Influenciadores ao Interpretar Vilã em 'Coração Acelerado'

A atriz Isabelle Drummond compartilhou sua experiência ao interpretar a personagem Naiane na novela 'Coração Acelerado', revelando como a pesquisa sobre a vida de influenciadores digitais a ajudou a compreender a dinâmica da exposição e da construção de imagem nas redes sociais. A atriz enfatiza que a vida pessoal de um influenciador é um produto e que o trabalho exige planejamento e intencionalidade.

Isabelle Drummond , a atriz que interpreta a complexa Naiane na novela ' Coração Acelerado ' da TV Globo, compartilhou insights valiosos sobre sua preparação para o papel e a compreensão que desenvolveu sobre o universo dos influenciadores digitais.

Em uma entrevista recente à CNN Brasil, Drummond revelou que a imersão no estudo da vida de blogueiras e influenciadoras foi fundamental para construir a personagem da vilã. No entanto, ela enfatizou que Naiane não é uma cópia de uma única personalidade, como Virginia Fonseca, mas sim uma criação original, moldada por sua própria história e contexto.

A atriz explicou que Naiane, sendo herdeira de um império, possui uma dinâmica de poder e privilégio que a diferencia de influenciadores que constroem sua imagem do zero. A personagem é caracterizada por uma dificuldade em lidar com a negação, fruto de uma vida em que sempre teve seus desejos atendidos, o que a torna uma vilã intrigante e multifacetada.

Isabelle Drummond mergulhou profundamente na análise da psicologia e do comportamento de influenciadores, buscando entender as nuances de suas estratégias e motivações. A principal descoberta de Isabelle Drummond durante sua pesquisa foi a percepção de que a vida pessoal de um influenciador é, em si, um produto. Cada postagem, cada story, cada interação é cuidadosamente calculado e intencional, visando a construção de uma imagem e a manutenção de um engajamento com o público.

A atriz compreendeu que a exposição constante e a aparente espontaneidade são, na verdade, elementos de um trabalho complexo e estruturado, que envolve uma equipe de profissionais e um planejamento estratégico. Ela ressaltou que essa dinâmica não é superficial ou banal, mas sim uma forma legítima de trabalho que exige criatividade, dedicação e profissionalismo. Drummond enfatizou que, embora os influenciadores possam escolher como se apresentar ao mundo, suas ações são sempre pensadas e construídas com um propósito específico.

A atriz defendeu a importância de reconhecer o valor do trabalho dos influenciadores, desmistificando a ideia de que se trata apenas de exibir um estilo de vida luxuoso ou superficial. Ela argumentou que o estilo de vida em si é um produto, e que a construção da imagem pessoal é uma ferramenta poderosa para alcançar objetivos profissionais e pessoais.

Isabelle Drummond também destacou a diversidade do universo dos influenciadores, mencionando que alguns criam personagens para se apresentar ao público, enquanto outros se mostram de forma mais autêntica. No caso de Naiane, a personagem utiliza cada interação e relacionamento como parte de um plano maior, visando alcançar seus objetivos. A atriz explicou que, ao compreender essa dinâmica, ela conseguiu dar mais profundidade e complexidade à sua interpretação.

Drummond ressaltou que a inspiração para Naiane veio de uma variedade de fontes, incluindo a observação de diferentes tipos de conteúdo e a análise de estratégias de marketing digital. Ela enfatizou que a personagem não é uma caricatura de um influenciador específico, mas sim uma representação de um fenômeno cultural que tem um impacto significativo na sociedade contemporânea.

A atriz concluiu a entrevista expressando sua satisfação em poder explorar a complexidade da personagem Naiane e em contribuir para uma discussão mais aprofundada sobre o papel dos influenciadores na sociedade atual. A interpretação de Isabelle Drummond tem sido elogiada pela crítica e pelo público, que reconhecem a sua capacidade de dar vida a personagens complexos e multifacetados





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