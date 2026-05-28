Isa Prado conta as mudanças que sente na terceira gravidez em comparação às duas primeiras

A vencedora do MasterChef Brasil descreve as diferenças físicas e de bem‑estar entre a gestação atual e as duas anteriores, destacando alterações na pele, crescimento das mamas, azia precoce, nova rotina de vitaminas, drenagem linfática e exercícios diários.

A vencedora da edição brasileira do MasterChef revelou, em uma postagem detalhada no Instagram, as diferenças que tem sentido ao vivenciar a gestação do seu terceiro filho em comparação com a primeira gravidez, que resultou nos gêmeos Mel e Bento, de quatro anos.

Isa Prado compartilhou que, enquanto na primeira gestação sua pele manteve-se impecável desde o primeiro mês, na segunda ela enfrentou surtos de acne que só começaram a melhorar a partir do quarto mês. Ela descreveu ainda que o desenvolvimento das mamas foi consideravelmente mais rápido na segunda gravidez, resultando em um aumento de volume muito superior ao observado na primeira.

A barriguinha, apesar de ser única na terceira gestação, já apresenta tamanho semelhante ao de duas gestações simultâneas, o que a deixou surpresa. A azia, outro sintoma incômodo, também surgiu mais cedo nesta nova fase, ao contrário da primeira gravidez, quando a chef se mostrava mais despreocupada em relação à alimentação. Isa ressaltou que, desta vez, tem adotado uma postura muito mais cuidadosa com a dieta, optando por refeições mais leves e equilibradas para minimizar desconfortos gastrointestinais.

Além das mudanças físicas, a chef explicou que alterou completamente sua rotina de suplementação e autocuidado. Ela passou a ingerir um multivitamínico com DHA já antes de engravidar, buscando garantir que o bebê recebesse os nutrientes essenciais desde o início da gestação. Isa também aumentou a ingestão de vitaminas específicas para gestantes, como ácido fólico e ferro, e passou a praticar drenagem linfática nas coxas duas vezes por semana, com o objetivo de reduzir o inchaço e melhorar a circulação.

A rotina de exercícios também foi intensificada: a apresentadora afirmou que treina todos os dias, combinando atividades aeróbicas suaves com alongamentos, para manter o corpo ativo e preparado para o parto. Essa disciplina física trouxe a ela uma sensação de maior segurança e controle sobre as transformações corporais que a gravidez impõe. Por fim, Isa Prado destacou que a experiência de estar grávida pela terceira vez trouxe um amadurecimento emocional significativo.

Ela percebe que, ao assumir um papel mais proativo em relação à saúde, consegue enxergar cada sintoma como um sinal de alerta que deve ser atendido com atenção e carinho. A chef agradeceu o apoio dos seguidores, que têm acompanhado de perto sua jornada, e reafirmou que, apesar dos desafios, sente-se mais confiante e preparada para enfrentar os próximos meses até o nascimento do bebê.

A expectativa de ver novamente o sorriso de seus filhos maiores ao lado do novo integrante da família também a motiva a manter a disciplina alimentar, o cuidado com a pele e a prática de exercícios, mostrando que, para ela, a maternidade é um caminho de aprendizado contínuo e de constante evolução pessoal





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Isa Prado Gravidez Saúde Da Mulher Multivitamínico Drenagem Linfática

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brasil alcança maior índice de desenvolvimento humano da história | BrasilPolíticas públicas como o Bolsa Família impulsionaram resultado

Read more »

Alckmin sobre possível reunião Flávio-Trump: Brasil não precisa de outro trabalhando contra | BrasilEntre os compromissos listados na agenda oficial do presidente dos Estados Unidos não consta um encontro com o pré-candidato do PL

Read more »

Lula diz que Brasil seria melhor sem mentiras e alerta para uso de IA | BrasilPresidente defende que eleitores tenham 'maturidade e seriedade'

Read more »

Isa Haas conquista título internacional e projeta jogos da SeleçãoIsa Haas celebra temporada histórica pelo Club América e comenta expectativa para amistosos da Seleção Brasileira Feminina contra os EUA.

Read more »