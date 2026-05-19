IRS não pode processar Trump e aliados por questões fiscais

Trump pediu US$ 10 bilhões à IRS em um processo pessoal, que foi resolvido em um acordo com a Justiça. A IRS não pode processar Trump, sua família ou suas empresas por questões fiscais passadas, de acordo com cláusulas adicionais incluídas no acordo. O fundo criado no acordo terá quase US$ 1,8 bilhão para indenizar pessoas ou organizações que foram ‘usadas como arma’ por governos anteriores.

A IRS (devedora de Receita dos Estados Unidos) não pode ajuizar ações contra o presidente Donald Trump , sua família ou suas empresas por questões fiscais passadas, de acordo com cláusulas adicionais incluídas nesta terça-feira (19) no acordo que o Departamento de Justiça firmou com Trump para resolver o processo de US$ 10 bilhões movido por ele contra a IRS .

Divulgado na segunda-feira (18), o acordo incluía um fundo de quase US$ 1,8 bilhão para indenizar pessoas ou organizações que foram ‘usadas como arma’ por governos anteriores — um fundo que, segundo amplas expectativas, beneficiaria os aliados de Trump, incluindo os manifestantes que invadiram o Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021. O processo de Trump — e a forma como o governo Trump o resolveu — foi rotulado de ‘auto-negociação’ pelos críticos do presidente, já que Trump controla as agências do Poder Executivo que estavam decidindo como responder a um processo que ele moveu a título pessoal.

Trump desistiu abruptamente do caso após sinais de que o juiz poderia investigar se se tratava de uma disputa legal legítima que deveria ser julgada em tribunal. De acordo com o novo documento, datado de terça-feira e assinado pelo procurador-geral interino Todd Blanche, o governo federal está ‘PERMANENTEMENTE IMPEDIDO e EXCLUÍDO’ de processar ou dar andamento a ‘reclamações’ ou ‘investigações’ decorrentes de questões pendentes perante a IRS.

O acordo inclui cláusulas adicionais que permitem a IRS impedir a processação ou continuidade de ‘reclamações’ ou ‘investigações’ pela organização ou pelo governo. O acordo foi tão duramente criticado pelo líder democata na Comissão de Finanças da Câmara, Richard Neal, como ‘corruption’. Fundo contra militarização do governo federal. Antes do anúncio do fundo, altos funcionários defenderam a medida como parte de um esforço para combater a militarização do governo federal e evitar conflitos políticos.

Depois do anúncio, eles pré-calam e evitam responder às perguntas sobre os termos do acordo. Blanche e Stanley Woodward, procurador-geral adjunto, afirmaram que a ajuda financeira para indivíduos atingidos pelo tumultu como comemoração da vitória eleitoral de 2020 era uma parte do acordo e Esperamos que eles possam fornecer informações adicionais, incluindo quaisquer acordos adicionais com os acusados em conexão com o tumulto do Capitólio





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