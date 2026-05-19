IRS não pode mover ações contra Trump, sua família e empresas por questões fiscais passadas

De acordo com cláusulas adicionais incluídas no acordo firmado pelo Departamento de Justiça com Trump, a IRS não pode mover ações contra o presidente, sua família ou suas empresas por questões fiscais passadas.

A IRS (Receita dos Estados Unidos) não pode mover ações contra o presidente Donald Trump , sua família ou suas empresas por questões fiscais passadas, de acordo com cláusulas adicionais incluídas nesta terça-feira (19) no acordo que o Departamento de Justiça firmou com Trump para resolver o processo de US$ 10 bilhões movido por ele contra a IRS .

Os termos adicionais, divulgados inicialmente pelo Politico, foram discretamente incluídos em um hiperlink no comunicado de imprensa do Departamento de Justiça divulgado na segunda-feira (18), que continha um acordo para criar um fundo de quase US$ 1,8 bilhão para indenizar pessoas ou organizações que foram ‘usadas como arma’ por governos anteriores — um fundo que, segundo amplas expectativas, beneficiará os aliados de Trump, incluindo os manifestantes que invadiram o Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021





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