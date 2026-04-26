IRPF 2026: Mais de 15 Milhões de Declarações Já Foram Enviadas

A Receita Federal registra alta adesão à declaração do Imposto de Renda 2026, com mais de 15 milhões de contribuintes já tendo enviado suas informações. Saiba quem deve declarar, prazos, restituições e como se proteger contra golpes.

O prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física ( IRPF ) referente ao ano-base de 2025, que será apurado em 2026, está em andamento, e a Receita Federal já registrou um número expressivo de declarações enviadas.

Até o momento, mais de 15 milhões de contribuintes já cumpriram com a obrigação fiscal, demonstrando um ritmo de entrega superior ao observado no ano anterior. Este aumento na agilidade se deve, em grande parte, à disponibilidade da declaração pré-preenchida desde o início do período de entrega, uma ferramenta que tem se mostrado bastante popular entre os contribuintes, sendo utilizada por mais de 60% daqueles que já enviaram suas declarações.

A declaração pré-preenchida facilita o processo, importando automaticamente informações já disponíveis na base de dados da Receita Federal, como rendimentos informados por fontes pagadoras e dados de despesas dedutíveis. Para realizar a declaração, os contribuintes podem optar por baixar o programa oficial da Receita Federal, disponível para computadores, ou utilizar a declaração pré-preenchida, acessível através do portal Gov.br, desde que possuam conta com nível prata ou ouro.

É fundamental preencher todas as informações solicitadas com atenção e precisão, incluindo dados pessoais, rendimentos recebidos, despesas dedutíveis e informações sobre bens e direitos. O prazo final para envio da declaração é 29 de maio. Contribuintes que não cumprirem o prazo estarão sujeitos a multas, que variam de acordo com o valor do imposto devido, com um valor mínimo de R$ 165,74, correspondente a 1% ao mês sobre o imposto devido, limitado a 20% do valor total.

A Receita Federal reforça a importância de declarar o Imposto de Renda, pois a não declaração pode acarretar em diversas consequências negativas, como a aplicação de multas e juros, a irregularidade do CPF e a inclusão na malha fina. Quem deve declarar o Imposto de Renda?

A obrigatoriedade se aplica a diversas situações, incluindo aqueles que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 no ano, aqueles que tiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 200 mil, e aqueles que obtiveram ganho de capital na venda de bens ou direitos. Além disso, devem declarar aqueles que realizaram operações na bolsa de valores com volume superior a R$ 40 mil, aqueles que tiveram receita bruta da atividade rural superior a R$ 177.920, aqueles que possuíam bens ou direitos acima de R$ 800 mil em 31 de dezembro de 2025, e aqueles que se tornaram residentes no Brasil em 2025.

A Receita Federal também alerta para a crescente incidência de golpes relacionados ao Imposto de Renda, com criminosos criando falsos sites e aplicativos para roubar informações pessoais e bancárias. Por isso, é fundamental baixar o aplicativo oficial apenas no site da Receita Federal e utilizar apenas o portal oficial para realizar a declaração. As restituições do Imposto de Renda serão pagas em quatro lotes, com datas definidas: 29 de maio, 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto.

É crucial manter-se informado e atento para evitar problemas e garantir o cumprimento correto das obrigações fiscais





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