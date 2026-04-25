Irmãos Gêmeos Morrem Eletrocutados ao Tentar Salvar Pássaro em Magione, Itália

Tragédia na Itália: Francesco e Giacomo Fierloni, de 22 anos, faleceram após uma descarga elétrica enquanto tentavam resgatar um pássaro de um cabo de alta tensão durante um treino de caça. A cidade de Magione está em luto.

Uma profunda tristeza paira sobre a cidade de Magione , na Itália , após a trágica morte dos irmãos gêmeos Francesco e Giacomo Fierloni, ambos com apenas 22 anos.

Os jovens foram encontrados sem vida, abraçados um ao outro, em um gramado local, vítimas de uma terrível descarga elétrica. O incidente ocorreu durante um treinamento para a prática da caça com aves, um passatempo que os irmãos apreciavam profundamente. Segundo as primeiras investigações, um dos pássaros de estimação dos gêmeos pousou em um cabo de alta tensão, situado a aproximadamente 10 metros do solo.

Em um ato de coragem e desespero, um dos irmãos tentou auxiliar o animal, utilizando uma vara de fibra de carbono, um instrumento comum entre os caçadores, para fazê-lo descer. Infelizmente, sem ter conhecimento de que o cabo era energizado, ele acabou tocando-o acidentalmente, sofrendo uma descarga de cerca de 20 mil volts. Ao perceber o que estava acontecendo, o outro irmão, em um gesto de amor fraterno, correu para socorrer o irmão, sendo também atingido pela corrente elétrica.

A tragédia se consumou rapidamente, deixando a comunidade local em estado de choque e luto. A ausência dos irmãos foi notada quando não retornaram para casa e não atenderam às ligações do pai, preocupado com o atraso. Um tio, então, iniciou as buscas, encontrando os corpos dos jovens no gramado. A equipe de paramédicos foi acionada imediatamente, mas, apesar dos esforços para reanimá-los, não foi possível salvar suas vidas.

A notícia da morte dos gêmeos se espalhou rapidamente, causando comoção em Magione e nas cidades vizinhas. Francesco e Giacomo eram conhecidos por sua gentileza, profissionalismo e dedicação, sendo descritos por muitos como 'meninos de ouro'. Além de serem apaixonados pela caça com aves, os irmãos também trabalhavam na empresa de aquecimento e encanamento do pai, demonstrando responsabilidade e comprometimento com a família e com o negócio.

O prefeito da cidade, Massimo Lagetti, expressou sua profunda tristeza nas redes sociais, lamentando a perda dos jovens e agradecendo à comunidade pela demonstração de solidariedade. Ele decretou luto oficial para o dia 24 de abril, em homenagem à memória dos irmãos Fierloni. A tragédia serve como um doloroso lembrete dos perigos da eletricidade e da importância de tomar precauções ao realizar atividades ao ar livre, especialmente em áreas próximas a redes de alta tensão.

A investigação policial continua em andamento para esclarecer todos os detalhes do incidente e determinar as responsabilidades, se houver. As autoridades buscam entender como os irmãos não perceberam o risco iminente e como evitar que tragédias semelhantes ocorram no futuro. A comunidade de Magione se une em solidariedade à família Fierloni, oferecendo apoio e conforto neste momento de dor.

A perda dos gêmeos deixa um vazio irreparável na vida de seus pais, familiares, amigos e de todos aqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-los. A data de 23 de maio, que marcaria o aniversário de 23 anos dos irmãos, será lembrada com ainda mais tristeza e saudade. A história de Francesco e Giacomo Fierloni é um testemunho do amor fraterno, da paixão pela natureza e da importância de valorizar cada momento da vida.

Que sua memória seja honrada e que sua partida sirva de inspiração para que todos possamos viver com mais consciência, responsabilidade e respeito pelo próximo. A tragédia ressalta a necessidade de campanhas de conscientização sobre os riscos da eletricidade e a importância de seguir as normas de segurança ao realizar atividades ao ar livre, especialmente em áreas rurais e próximas a redes de alta tensão.

A comunidade de Magione, abalada pela perda dos irmãos Fierloni, se une em luto e esperança, buscando forças para superar este momento difícil e seguir em frente





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