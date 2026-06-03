Irmão testemunha morte de Bento, de 12 anos, por bala perdida no Rio de Janeiro

Velório de menino morto por bala perdida na Pavuna, Rio, é marcado por dor e homenagens de amigos. Irmão mais velho demonstra culpa e saudade. Polícia investiga se tiro partiu de festa de traficante.

Um menino de 12 anos, Bento Costa Petillo Bezze , morreu após ser atingido por uma bala perdida na pavuna, Rio de Janeiro, em 31 de maio.

Seu irmão mais velho, de 13 anos, testemunhou o momento em que Bento caiu em seus braços baleado. O velório de Bento, realizado no Cemitério de Inhaúma, foi marcado por profunda comoção. A família, destruída pela perda, enfrentava a despedida, enquanto o irmão demonstrava extrema angústia, culpa e saudade. Amigos e colegas compareceram em massa, carregando cartazes com mensagens de amor e luto.

A investigação policial aponta que o disparo pode ter origem em uma comemoração de aniversário de um traficante local, Douglas Oliveira dos Santos, conhecido como Geremias ou Pudim, chefe do tráfico no Morro da Quitanda. A Polícia Civil confirmou que a Delegacia de Homicídios da Capital está apurando o caso e realizou perícia no local





jornalextra / 🏆 6. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bento Costa Petillo Bezze Bala Perdida Pavuna Rio De Janeiro Velório Irmão Tráfico Morro Da Quitanda Douglas Oliveira Dos Santos Geremias Terceiro Comando Puro TCP

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prefeitura do Rio remove mais de 200 painéis publicitários irregulares na Avenida Brasil | Rio de JaneiroOperação retirou cerca de 80 toneladas de materiais e causou prejuízo estimado em mais de R$ 600 mil aos responsáveis pelas estruturas ilegais

Read more »

Zonas Norte e Oeste do Rio vão ganhar quatro novos terminais de ônibus | Rio de JaneiroObras terão investimento de R$ 3,5 milhões e começam em junho

Read more »

Fortes chuvas provocam quedas de árvores no Rio | Rio de JaneiroIncidentes causaram interdições e desvios no trânsito

Read more »

'Família está sem chão': enterro de criança morta por bala perdida é marcado por pedidos de justiça | Rio de JaneiroBento Costa Petillo Bezze, 12 anos, morreu nos braços do irmão mais velho

Read more »