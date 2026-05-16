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Irmão do ex-prefeito de Mogi das Cruzes faz disparos em condomínio de luxo e é Captureado pelo Gate

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Irmão do ex-prefeito de Mogi das Cruzes faz disparos em condomínio de luxo e é Captureado pelo Gate
TiroteioMogi Das CruzesPoliciais
📆5/16/2026 5:55 PM
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Um tiroteio no bairro do Rodeio, em Mogi das Cruzes, voltou a superar a tranquilidade da região após um homem identificado como Jean Paulo Melo, irmão do ex-prefeito Marcus Melo, ter feito vários disparos dentro de um condomínio de luxo. A polícia conseguiu imobilizá-lo com o uso de gás lacrimogêneo e o encaminhou ao hospital. Uma vizinha ficou ferida e estável.

Policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais ( Gate ) estiveram envolvidos na negociação para a rendição de Jean Paulo Melo, irmão do ex-prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo.

O incidente ocorreu no bairro do Rodeio, em um condomínio de alto padrão, durante a manhã deste sábado (16). Durante a ocorrência, Jean Paulo fez vários disparos de arma de fogo, utilizando uma pistola de calibre 380, dentro da própria residência onde mora. Por volta do meio-dia, os policiais entraram com força e imobilizaram o homem após o uso de um gás lacrimogêneo. Em seguida, Jean Paulo Melo foi levado ao Hospital Luzia de Pinho Melo para atendimento médico.

Durante o tiroteio, uma vizinha que estava em casa com a filha foi atingida por ovo – a mulher foi atingida na barriga e na perna. Um conhecido a levou ao hospital, onde foi submetida a uma cirurgia. Seu estado de saúde é descrito como estável. Um vigilante do condomínio tentou intervir após ouvir os disparos, mas também foi alvo dos tiros.

A polícia militar foi acionada rapidamente, e equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros também foram mobilizadas para o local. Diversas viaturas circularam pelo condomínio antes da abordagem final dos policiais. Jean Paulo Melo trancou-se dentro da casa durante a negociação, que durou algumas horas antes da sua rendição

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