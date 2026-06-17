Irmã de Cristiano Ronaldo vive entre negócios e torcida na Serra Gaúcha durante Copa do Mundo

Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, reside em Gramado (RS) e acompanha a Copa do Mundo de 2026 de casa. Entre críticas à seleção portuguesa e homenagens ao irmão, ela equilibra vida familiar, empreendedorismo e a emoção do que pode ser a última Copa de CR7.

A presença da família de Cristiano Ronaldo na Serra Gaúcha mistura negócios e uma história pessoal. Casada com o gaúcho Alexandre Bertolucci Júnior, a portuguesa e irmã do craque Katia Aveiro passou a ter ligação direta com o Rio Grande do Sul e, a partir disso, construiu uma trajetória própria na região.

O ponto de virada foi em 2017, quando Katia visitou Gramado, cidade natal do marido. A experiência marcou o início de uma relação que, aos poucos, se transformou em mudança definitiva. Encantada com o município, Katia decidiu fixar residência ali com a família, instalando-se na área central da cidade. Hoje, quase uma década depois do primeiro contato com Gramado, a história de Katia na Serra Gaúcha mistura vida pessoal, negócios e novos investimentos.

Ela também mantém atuação como influenciadora digital, cantora e dona de uma marca de roupas e acessórios. Em 2024, um vídeo em que aparece em um momento descontraído, comendo pastel e bebendo cerveja com amigas em Gravataí, viralizou nas redes sociais. A ligação com o universo do futebol, marca da família Aveiro, também segue presente nas novas gerações.

Um dos filhos de Katia, Dinis Pereira, iniciou neste mês a carreira profissional ao assinar contrato de formação com o Vitória de Guimarães, em Portugal. Cristiano Ronaldo, irmão mais novo de Katia, completa o núcleo familiar ao lado dos irmãos Elma e Hugo. O pai deles, Dinis Aveiro, morreu em 2005. Recentemente, durante a Copa do Mundo de 2026, Katia acompanhou a estreia de Portugal diretamente de Gramado.

Após o empate com a República Democrática do Congo, ela expressou sua frustração nas redes sociais, chamando a atuação de decepção total e criticando a troca de passes e os contra-ataques. Ela mencionou que, inicialmente, não viajaria para os EUA por compromissos assumidos, mas acabou embarcando na semana seguinte. Em uma postagem emotiva, Katia destacou que esta provavelmente será a última Copa do irmão, aos 41 anos, e que seu foco é viver intensamente esse momento, guardando recordações.

Ela também comentou sobre as críticas direcionadas a CR7, afirmando que as "costas são largas" e que quem entende de futebol percebe o óbvio. Apesar da polêmica, Katia demonstrou confiança na seleção portuguesa, lembrando que a competição é longa e que a equipe pode avançar até a final. Em meio ao clima de Copa, ela publicou foto com o casaco do uniforme do irmão, brincando que só os familiares teriam acesso a tal peça, reforçando o vínculo afetivo.

A história de Katia Aveiro na Serra Gaúcha reflete uma integração bem-sucedida entre raízes portuguesas e a cultura sul-brasileira, consolidando sua identidade como empresária, influenciadora e, acima de tudo, membro de uma das famílias mais conhecidas do futebol mundial





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