Irlanda do Norte vence a Guiné por 1 a 0 em jogo emocionante

O jogo entre Irlanda do Norte e Guiné foi marcado por várias oportunidades de gol para ambos os times. A Irlanda do Norte abriu o placar no primeiro tempo com um gol de Tom Atcheson, após assistência de Isaac Price em um cruzamento de bola parada. A Guiné teve oportunidades para empatar, mas não conseguiu marcar.

O jogo entre Irlanda do Norte e Guiné começou com uma série de oportunidades para ambos os times. Ruairi McConville cedeu um escanteio para a Guiné , mas as finalizações de Abdoul Traoré e Amadou Diawara foram bloqueadas.

Mohamed Toure teve uma chance de marcar, mas a finalização foi defendida pelo goleiro da Irlanda do Norte. No entanto, a Irlanda do Norte abriu o placar com um gol de Tom Atcheson, após assistência de Isaac Price em um cruzamento de bola parada. A Guiné teve oportunidades para empatar, com Sékou Sylla e Mory Konaté, mas não conseguiu marcar





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