O Irã condenou veementemente os ataques dos Estados Unidos contra radares e instalações de vigilância costeira no sul do país, classificando a ofensiva como uma ‘clara violação’ do frágil cessar-fogo entre Washington e Teerã. Os ataques tiveram como alvo instalações nas regiões de Sirik e da Ilha de Qeshm, que são ‘responsáveis ​​por salvaguardar as fronteiras do país e garantir a segurança da navegação em vias navegáveis ​​internacionais’, disse o Ministério das Relações Exteriores do Irã neste sábado (6). O ministério descreveu o ataque como uma clara violação do cessar-fogo de 8 de abril e um ato de agressão militar contra a soberania e a integridade territorial da República Islâmica do Irã.

O Irã condenou veementemente os ataques dos Estados Unidos contra radares e instalações de vigilância costeira no sul do país, classificando a ofensiva como uma "clara violação" do frágil cessar-fogo entre Washington e Teerã .

Os ataques tiveram como alvo instalações nas regiões de Sirik e da Ilha de Qeshm, que são ‘responsáveis ​​por salvaguardar as fronteiras do país e garantir a segurança da navegação em vias navegáveis ​​internacionais’, disse o Ministério das Relações Exteriores do Irã neste sábado (6). O ministério descreveu o ataque como uma clara violação do cessar-fogo de 8 de abril e um ato de agressão militar contra a soberania e a integridade territorial da República Islâmica do Irã.

Os recentes ataques indicam que Washington ‘não tem vontade de reduzir as tensões’ e fazem parte de um ‘padrão mais amplo de hostilidades’ contra o Irã. A decisão de atacar as instalações costeiras do Irã, que são responsáveis ​​por proteger as fronteiras do país e garantir a segurança da navegação em vias navegáveis ​​internacionais, é vista como uma resposta à recente onda de ataques marítimos atribuídos ao Irã.

O Irã lançou drones em direção ao Estreito de Ormuz em resposta aos ataques, alegando que os Estados Unidos estavam se defendendo de novos ataques marítimos. A decisão de atacar as instalações costeiras do Irã é vista como uma resposta à recente onda de ataques marítimos atribuídos ao Irã, que tem sido considerada uma ameaça à segurança marítima no Golfo Pérsico.

A decisão de atacar as instalações costeiras do Irã é vista como uma resposta à recente onda de ataques marítimos atribuídos ao Irã, que tem sido considerada uma ameaça à segurança marítima no Golfo Pérsico. A decisão de atacar as instalações costeiras do Irã é vista como uma resposta à recente onda de ataques marítimos atribuídos ao Irã, que tem sido considerada uma ameaça à segurança marítima no Golfo Pérsico





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