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Iran não assume compromissos sobre Estreito de Ormuz e negociações nucleares

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Iran não assume compromissos sobre Estreito de Ormuz e negociações nucleares
IranEstreito De OrmuzNegociações Nucleares
📆6/12/2026 11:48 AM
📰CNNBrasil
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O Irã não assumirá compromissos sobre a transferência da gestão do Estreito de Ormuz e não haverá acordo sobre a questão nuclear no memorando atual. A cerimônia de assinatura de um memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã está prevista para ocorrer em Genebra, na Suíça.

A IRNA, agência de notícias estatal iraniana, informou que o Irã não assumirá compromissos sobre a transferência da gestão do Estreito de Ormuz. Segundo a agência, a questão será resolvida em um contexto regional e por meio de diálogo e tomada de decisão conjunta entre o Irã e o Omã.

A agência também afirmou que não haverá acordo sobre a questão nuclear no memorando atual e que o Irã não assumirá novos compromissos. As negociações nucleares devem ser realizadas em até 60 dias após a assinatura da proposta atual. A cerimônia de assinatura de um memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã está prevista para ocorrer em Genebra, na Suíça.

A cerimônia marcará o início da segunda fase das negociações diplomáticas, enquanto as autoridades trabalham na implementação do memorando de entendimento. O presidente americano, Trump, afirmou que cancelou ataques e bombardeios que estavam programados para ocorrer durante a noite, após as negociações com o Irã terem alcançado o mais alto nível da liderança iraniana e após a aprovação dos pontos finais de um possível acordo.

O acordo prevê o compromisso iraniano de abandonar qualquer busca por armas nucleares e a cessação imediata do bloqueio naval imposto aos portos do Irã pelos Estados Unidos. O presidente americano também declarou que a guerra com o Irã foi encerrada e que as partes concordaram em nunca ter uma arma nuclear

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