Iran ameaça abandonar jogos da Copa do Mundo caso ocorram protestos políticos

O governo iraniano comunicou à Fifa que a seleção deixará o campo caso sejam exibidos slogans políticos ou bandeiras oposicionistas durante a Copa do Mundo de 2026. A estreia será contra a Nova Zelândia em Los Angeles, onde há uma grande comunidade iraniana.

O governo iraniano afirmou que comunicou à Fifa que a seleção deixará o campo caso sejam exibidos slogans políticos ou bandeiras oposicionistas durante a Copa do Mundo de 2026.

O ministro dos Esportes, Ahmad Donyamali, destacou que apenas a bandeira oficial do Irã deve ser permitida. A estreia será contra a Nova Zelândia em Los Angeles, onde há uma grande comunidade iraniana. O cenário aumenta a possibilidade de manifestações políticas durante os jogos. A participação iraniana no Mundial já vinha sendo acompanhada com atenção por causa das tensões diplomáticas envolvendo o país.

O governo iraniano também demonstrou preocupação com a utilização de símbolos associados à oposição ao regime. Donyamali declarou que Teerã solicitou à Fifa que apenas a bandeira oficial do país seja permitida durante os jogos. A equipe também abandonaria o campo nesses casos. A seleção iraniana estreia na Copa na próxima terça-feira diante da Nova Zelândia.

Na sequência, enfrentará a Bélgica e encerrará sua participação na fase de grupos contra o Egito. As duas primeiras partidas serão realizadas em Los Angeles, cidade que abriga uma das maiores comunidades iranianas fora do país e onde vivem milhares de opositores do atual regime. A estratégia reduz o tempo de permanência da equipe em território americano, com a delegação viajando para os Estados Unidos apenas nas datas das partidas





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