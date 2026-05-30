IR2025: 1º lote de restituição é pago nesta sexta; veja calendário

A Receita Federal liberou que as declarações do Imposto de Renda 2025 sejam enviadas após o prazo oficial, pelas mesmas plataformas disponíveis para quem está dentro do prazo. Isso significa que os contribuintes que perderam o prazo podem regularizar sua situação com a Receita Federal, mediante pagamento de multa.

A Receita Federal liberou que as declarações do Imposto de Renda 2025 sejam enviadas após o prazo oficial, pelas mesmas plataformas disponíveis para quem está dentro do prazo.

Isso significa que os contribuintes que perderam o prazo podem regularizar sua situação com a Receita Federal, mediante pagamento de multa. A multa pelo não envio da declaração do Imposto de Renda é de 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido, calculado na declaração, mesmo que esteja pago. O valor máximo da multa é de 20% do valor do imposto de renda.

A Receita Federal esclarece que o contribuinte que não envia a declaração pagará uma multa pelo atraso, mas isso não configura crime. A prisão só pode ocorrer em casos extremos, como quando uma pessoa envia informações falsas ou omite outras à Receita com o intuito de sonegar imposto. O crime de sonegação fiscal tem previsão de pena de 6 meses a 2 anos de prisão, além de multa.

Fora esses casos, o máximo que pode acontecer com o CPF do contribuinte que não declara o Imposto de Renda é a anotação de 'pendente de regularização'. Esse status cadastral apenas indica que a Receita Federal identificou a obrigatoriedade da entrega da declaração, mas ainda não a recebeu. As normas da Receita Federal não autorizam que outros órgãos públicos ou empresas privadas criem restrições ao cidadão apenas por ele estar com o CPF 'pendente de regularização'.

Essa anotação não tem caráter punitivo e não impede o exercício de direitos. Ela serve apenas como um alerta para que a pessoa regularize sua situação com o Fisco. Na hipótese de um contribuinte não enviar a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física à qual estava obrigado, a Receita Federal não tem competência legal para realizar qualquer restrição junto ao sistema bancário, como bloqueio de contas de contribuintes, por exemplo





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