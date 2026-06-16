Irã vence Nova Zelândia em meio a protestos e tensão política na Copa do Mundo

A partida entre Irã e Nova Zelândia, realizada em Los Angeles, foi marcada por protestos de torcedores iranianos contra o regime de Teerã, exibição de bandeiras pré-revolução e forte esquema de segurança. O jogo ocorreu um dia após o anúncio de um acordo de paz no conflito entre EUA, Israel e Irã.

A partida entre Irã e Nova Zelândia, realizada no SoFi Stadium em Los Angeles, ocorreu em um clima de forte tensão geo política , menos de 24 horas após o anúncio de um acordo de paz que encerrou a guerra iniciada quando Estados Unidos e Israel atacaram o Irã em fevereiro.

O confronto, válido pela fase de grupos da Copa do Mundo, foi disputado em solo americano, e a cidade que abriga a maior comunidade iraniana fora do Irã foi palco de sentimentos conflitantes entre os torcedores: ao mesmo tempo em que celebravam a participação na competição, expressavam indignação com a repressão em Teerã e preocupação com os bombardeios americanos. Muitos torcedores iranianos levaram ao estádio bandeiras pré-revolução de 1979, com o símbolo do leão e do sol, atualmente associado a movimentos de oposição ao governo iraniano.

Apesar das ameaças do Irã de interromper partidas caso símbolos não oficiais fossem exibidos, diversos torcedores passaram pela segurança sem problemas exibindo essas bandeiras. Alguns torcedores foram além e torceram pela Nova Zelândia ou vaiaram a própria seleção, refletindo a visão de parte da diáspora iraniana de que a equipe nacional representa indiretamente o regime de Teerã.

Do lado de fora do estádio, centenas de manifestantes realizaram protestos com cartazes e bandeiras contra o governo iraniano, ampliando o ambiente político que cercou a estreia da equipe. A FIFA, questionada anteriormente sobre o tema, apontou para suas regras que proíbem bandeiras e vestimentas de natureza política em competições organizadas pela entidade, mas não comentou especificamente sobre a bandeira pré-revolução iraniana e não se manifestou imediatamente após a partida.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, esteve presente no estádio para acompanhar o confronto. Três torcedores vestindo camisetas brancas com o símbolo do leão e do sol disseram ter decidido usar as peças apesar dos alertas emitidos antes da partida. Farhad Jafargad, um dos torcedores, afirmou: Este time não é o time do povo iraniano.

Outros fãs exibiram a bandeira oficial do Irã e reclamaram de provocações dos manifestantes, defendendo que a atenção permanecesse na seleção, carinhosamente conhecida como Team Melli. Mehdi Jafari, de 57 anos, disse: Estamos muito orgulhosos do nosso país. Estamos aqui para apoiar o Irã. Acho que todos deveríamos deixar a política de lado e simplesmente torcer pela Team Melli.

A presença do Irã nos jogos disputados nos Estados Unidos tem sido marcada por controvérsias ligadas ao conflito que já deixou pelo menos 7 mil mortos, a maioria no Irã e no Líbano. O cenário sucede os protestos nacionais ocorridos em janeiro dentro do Irã, quando milhares de pessoas morreram durante a repressão do governo.

Nas últimas semanas, a seleção iraniana transferiu sua base de treinamentos do Arizona para o México, e a federação iraniana reclamou que parte de sua delegação não recebeu vistos americanos. A entidade também afirmou que ingressos previamente destinados aos seus torcedores foram cancelados, aumentando as tensões nos bastidores da participação iraniana na Copa do Mundo. A partida em si foi marcada por um jogo duro e poucas oportunidades de gol, refletindo a tensão fora de campo.

A Nova Zelândia, que não se classificou para edições anteriores, mostrou organização defensiva, enquanto o Irã tentava impor seu ritmo. O placar final de 1 a 0 para o Irã foi recebido com alívio pelos torcedores que apoiavam a equipe, mas os protestos e as exibições de símbolos de oposição continuaram mesmo após o apito final. A FIFA, que prometeu investigar incidentes políticos, ainda não se pronunciou sobre possíveis sanções.

Para muitos, a Copa do Mundo se tornou um palco não apenas esportivo, mas também de manifestação política, especialmente para a diáspora iraniana que vê no torneio uma oportunidade de expressar sua insatisfação com o regime. O futuro da participação do Irã em competições internacionais permanece incerto, enquanto as tensões geopolíticas continuam a influenciar o esporte





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