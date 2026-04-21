Irã reafirma soberania sobre Estreito de Ormuz e prepara lei para controlar navegação

O parlamentar e ex-comandante iraniano Ebrahim Azizi declarou que o controle do Estreito de Ormuz é um direito inalienável do Irã, com um projeto de lei em andamento para formalizar a gestão da via marítima pelas forças armadas.

Em uma declaração que reverbera com força nos mercados globais e nos gabinetes diplomáticos ao redor do mundo, Ebrahim Azizi, figura proeminente e ex-comandante da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, reafirmou a postura rígida de Teerã em relação ao Estreito de Ormuz. O parlamentar, que atualmente preside a Comissão de Segurança Nacional e Política Externa, categorizou o controle desta via marítima vital como um direito inalienável do Estado iraniano.

Segundo Azizi, a prerrogativa de determinar as regras de passagem, incluindo a concessão ou negação de autorizações para embarcações estrangeiras, pertence exclusivamente à soberania do Irã. Esta retórica não é meramente declaratória; o parlamento iraniano já iniciou a tramitação de um projeto de lei, fundamentado no artigo 110 da Constituição do país, que visa formalizar esse controle, delegando às forças armadas a responsabilidade de gerir aspectos cruciais como a segurança marítima, a preservação ambiental e a defesa da integridade nacional nas águas do estreito. A movimentação legislativa e política de Teerã ocorre em um momento de acentuada instabilidade geopolítica no Oriente Médio. O Estreito de Ormuz é amplamente reconhecido como a artéria mais importante do setor energético mundial, por onde transita uma parcela significativa da produção global de petróleo e gás natural. Para analistas internacionais e potências ocidentais, qualquer tentativa de cerceamento ou imposição de novas regras de navegação nesta zona estratégica representa uma ameaça direta à economia global e à paz regional. Mohammad Eslami, pesquisador vinculado à Universidade de Teerã, observa que a estratégia iraniana busca restaurar a capacidade de dissuasão do país após recentes confrontos, utilizando o controle da via marítima como um ativo de barganha política. A ascensão de alas de linha-dura dentro da estrutura de poder iraniana sugere que essa política de força deve permanecer como um pilar central da diplomacia de Teerã nos próximos anos, complicando ainda mais qualquer perspectiva de retomada de negociações pacíficas com o bloco ocidental. Além das implicações geopolíticas diretas, a atitude iraniana expõe fraturas significativas dentro da própria estrutura governamental do país. A pressão exercida pela Guarda Revolucionária sobre as diretrizes estatais indica que o controle de Ormuz está sendo utilizado como um instrumento de consolidação de poder interno. À medida que o projeto de lei avança pelas instâncias parlamentares, a comunidade internacional observa com cautela redobrada, antecipando que o desfecho desta iniciativa possa desencadear novas sanções ou até mesmo crises de segurança no tráfego comercial marítimo. A questão, portanto, transcende a soberania territorial iraniana para se tornar um teste de resistência para as cadeias de suprimentos globais. Enquanto o Irã aposta na retórica de um direito inalienável para fortalecer sua influência em futuras negociações, o mundo se pergunta até onde as potências envolvidas estão dispostas a ir para garantir a liberdade de navegação em uma das rotas mais sensíveis e vigiadas do planeta





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