Irán sinaliza obstáculos significativos nas negociações com os Estados Unidos

O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores iraniano classificou as divergências com os Estados Unidos como ‘profundas e significativas’, indicando que as negociações em curso entre os dois países enfrentam obstáculos consideráveis. O Irã ainda não está disposto a discutir detalhes sobre a questão nuclear com Washington, enquanto os Estados Unidos argumentam que o material seria utilizado para fabricar uma arma nuclear, enquanto o Irã sustenta que seu uso é destinado a fins pacíficos.

O Irã classificou as divergências com os Estados Unidos como ‘profundas e significativas’, indicando que as negociações em curso entre os dois países enfrentam obstáculos consideráveis.

O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores iraniano afirmou que detalhes relacionados à questão nuclear não estão sendo discutidos com Washington nesta fase das tratativas.

‘Eu não exageraria e também não minimizaria. Ainda há trabalho a ser feito, ainda não chegamos lá, mas eu espero que nós cheguemos’, declarou Rubio, segundo relatou a correspondente da CNN Priscila Yazbek, de Nova York





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