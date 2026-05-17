Irán ameaça bloqueio dos cabos submarinos do Estreito de Ormuz em guerra, cobrando empresas de tecnologia

Durante a guerra, o Irã está explorando uma das vias privadas da economia global, conectando a Europa, a Ásia e o Golfo Pérsico através de cabos submarinos que transportam comunicação e dinheiro. O regime está ameaçando interromper o tráfego se as empresas não pagarem as taxas

Encorajado pelo bloqueio bem-sucedido do Estreito de Ormuz durante a guerra, o Irã está recorrendo a uma das artérias ocultas da economia global : cabos submarinos, no fundo do estreito, que transportam um vasto tráfego financeiro e de internet entre a Europa, a Ásia e o Golfo Pérsico.

O Irã quer cobrar às maiores empresas de tecnologia do mundo pela utilização dos cabos submarinos de internet instalados sob o Estreito de Ormuz, e os meios de comunicação ligados ao Estado ameaçaram que o tráfego poderia ser interrompido se as empresas não pagassem. Natres em Teerã discutiram na semana passada um plano que poderia ter como alvo os cabos submarinos que ligam os países árabes à Europa e à Ásia.

Guerra no Irã ameaça cabos submarinos de internet no Estreito de Ormuz. Vamos impor taxas sobre os cabos da internet, declarou o porta-voz militar iraniano Ebrahim Zolfaghari no X na semana passada





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