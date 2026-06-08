Irã lança mísseis contra Israel em nova ofensiva e Trump prevê acordo

Ataques iranianos violam cessar-fogo de abril; Trump pede diálogo e expressa descontentamento com ações israelenses no Líbano.

O Irã lançou uma nova ofensiva de mísseis contra Israel neste domingo, dia 7, segundo informações divulgadas pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , em conversa telefônica com o repórter Barak Ravid.

Esses ataques representam uma violação do cessar-fogo que havia sido alcançado entre Irã e Estados Unidos em abril. Apesar da escalada militar, Trump expressou otimismo, declarando que 'vai ser um bom acordo'. Em entrevista separada à Fox News, o presidente advertiu que, caso o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu retalie, os confrontos podem se prolongar, repetindo o ciclo de violência dos últimos 47 anos.

Os mísseis iranianos acionaram os alertas antiaéreos em todo o território israelense às 22h no horário local (16h em Brasília). Paralelamente, Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional do governo Netanyahu, publicou na rede social X uma mensagem agressiva: 'Teerã deveria arder esta noite'. Apesar da retórica belicista, Trump fez um apelo para que o Irã 'volte à mesa' de negociações e 'chegue a um acordo', e manifestou insatisfação com os bombardeios israelenses no Líbano.

O presidente dos EUA também afirmou que não exige que o Líbano faça parte de uma proposta de paz de curto prazo com Teerã. Essa situação ocorre no contexto de uma trégua frágil, já que, com exceção de dois ataques em maio, as forças israelenses tinham interrompido os bombardeios no sul de Beirute após o cessar-fogo anunciado pelos EUA. A nova ofensiva iraniana ameaça desestabilizar ainda mais a região, reacendendo tensões que persistem por décadas





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