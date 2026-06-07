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Irã intensifica contatos diplomáticos em meio a escalada de tensões com Israel

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Irã intensifica contatos diplomáticos em meio a escalada de tensões com Israel
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📆6/7/2026 11:44 PM
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O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, realizou uma série de conversas com líderes do Reino Unido, Turquia, Paquistão, França, Catar e Egito para discutir a crise no Oriente Médio, enquanto Israel promete responder ao ataque iraniano.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, realizou neste domingo, 7, uma série de conversas diplomáticas com autoridades do Reino Unido, Turquia, Paquistão, França, Catar e Egito, em um esforço para conter a escalada das tensões no Oriente Médio .

As ligações ocorrem após o Irã lançar uma nova salva de mísseis contra Israel, no primeiro ataque direto desde o cessar-fogo firmado entre os dois países em 8 de abril. O exército israelense classificou a ofensiva iraniana como um grave erro e afirmou que responderá com força assim que houver autorização política para uma retaliação.

O aumento das hostilidades eleva a pressão diplomática internacional em torno do conflito, que já se estende há mais de três meses e envolve também confrontos no Líbano entre Israel e o Hezbollah. Araghchi conversou separadamente com a chanceler britânica, Yvette Cooper, o ministro turco das Relações Exteriores, Hakan Fidan, e o comandante do Exército do Paquistão, Asim Munir, que atua como mediador informal nas negociações regionais.

A agência estatal iraniana Irna informou ainda que o chanceler também falou com o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot, o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, e o chanceler egípcio, Badr Abdel Ati. Esses contatos visam buscar apoio internacional e evitar um conflito regional mais amplo, enquanto o Irã tenta justificar seus ataques como uma resposta a ações israelenses no Líbano e na Síria.

O governo iraniano alega que Israel violou o cessar-fogo ao atacar posições do Hezbollah perto da fronteira libanesa, o que levou Teerã a agir em defesa de seus aliados. O cenário atual é marcado por uma complexa rede de alianças e inimizades no Oriente Médio. O Hezbollah, grupo militante libanês apoiado pelo Irã, tem trocado fogo com Israel na fronteira sul do Líbano, enquanto facções palestinas em Gaza continuam em conflito com as forças israelenses.

A comunidade internacional, incluindo a ONU e a União Europeia, pediu moderação e um retorno ao cessar-fogo, mas as posições de Israel e Irã permanecem intransigentes. O secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou profunda preocupação com a escalada e convocou ambas as partes a evitar uma guerra total que poderia desestabilizar toda a região.

Enquanto isso, os Estados Unidos, principal aliado de Israel, reforçaram sua presença militar no Golfo Pérsico como um sinal de dissuasão, mas também pressionam por uma solução diplomática. A situação humanitária em Gaza e no Líbano já é crítica, com milhares de deslocados e mortos, e a perspectiva de um novo confronto direto entre Israel e Irã poderia ter consequências catastróficas.

Analistas apontam que a diplomacia iraniana, embora ativa, enfrenta dificuldades para obter apoio concreto de países como o Paquistão e a Turquia, que têm seus próprios interesses regionais. O Catar e o Egito, tradicionais mediadores no conflito israelo-palestino, tentam articular um novo cessar-fogo, mas a desconfiança entre as partes é enorme.

A França e o Reino Unido, por sua vez, condenaram os ataques iranianos e reiteraram seu compromisso com a segurança de Israel, ao mesmo tempo em que pedem que o Irã se abstenha de novas provocações. O desfecho dessas conversas diplomáticas pode definir se a região caminha para uma nova guerra ou se a calma será restaurada nos próximos dias

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