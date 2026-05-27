O Irã realizará uma cerimônia em memória da esposa e familiares do líder supremo Mojtaba Khamenei, mortos em ataques aéreos. O evento ocorre em meio a tensões com os EUA e especulações sobre a saúde de Khamenei.

O Irã está se preparando para realizar uma cerimônia em memória da esposa e dos familiares do líder supremo Mojtaba Khamenei, mortos em ataques aéreos no início da guerra, segundo a mídia estatal.

A cerimônia deverá ocorrer entre quinta-feira (28) e sexta-feira (29) no Santuário Shah Abdol-Azim Hasani, em Teerã, informou a Nour News. A esposa de Mojtaba Khamenei, Zahra Haddad Adel, assim como a irmã dele, cunhado e sobrinha, foram mortos nos mesmos ataques de fevereiro que alvejaram a residência do então líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, causando sua morte e a de dezenas de outras autoridades.

Os ataques aéreos, realizados pelos Estados Unidos em 28 de fevereiro, foram anunciados pelo presidente Donald Trump como uma operação de grande escala para eliminar ameaças iminentes do regime iraniano, incluindo seu programa nuclear. A ofensiva resultou em milhares de mortes em todo o país e danos a dezenas de museus, edifícios históricos e sítios culturais, segundo veículos de imprensa e autoridades iranianas.

Em resposta, o Irã lançou uma série de ataques retaliatórios em todo o Oriente Médio e fechou efetivamente o Estreito de Ormuz, uma via navegável estratégica por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. A escalada militar gerou alertas sobre uma potencial guerra regional, com especialistas comparando a situação à invasão do Iraque em 2003.

Ao mesmo tempo, enviados dos EUA mantinham conversas regulares com o Irã sobre um possível novo acordo nuclear, mas essas negociações não foram capazes de evitar a ação militar, com Trump acusando o Irã de rejeitar todas as oportunidades de renunciar às suas ambições nucleares. O início da guerra também ocorreu após protestos em massa contra o regime no Irã no mês anterior, alimentados pelo descontentamento econômico em meio ao aumento vertiginoso dos custos.

A cerimônia em memória dos familiares de Khamenei ocorre em um momento de tensão, com especulações sobre a saúde do novo líder supremo, que foi ferido nos mesmos ataques aéreos de 28 de fevereiro. Autoridades iranianas insistem que Khamenei tem boa saúde e supervisiona as negociações com os Estados Unidos para o fim do conflito, culpando os inimigos do Irã por espalharem rumores sobre seu estado.

A morte de sua esposa e parentes próximos é um duro golpe pessoal, mas o regime busca transformar a dor em um símbolo de resistência. A cerimônia no Santuário Shah Abdol-Azim Hasani, um local sagrado para os xiitas, deve atrair milhares de fiéis e líderes religiosos. A imprensa estatal iraniana tem destacado a cobertura do evento, enfatizando a unidade nacional diante das agressões externas.

Enquanto isso, os Estados Unidos mantêm sua posição de defesa do povo americano e eliminação de ameaças, mas a comunidade internacional expressa preocupação com a escalada. Analistas apontam que o conflito pode se prolongar, com impactos econômicos globais significativos devido ao fechamento do Estreito de Ormuz. O Irã, por sua vez, continua a desenvolver seu programa nuclear, que agora está mais avançado do que nunca, segundo relatórios da AIEA.

A cerimônia desta semana, portanto, não é apenas um ato de luto, mas também uma demonstração de força e determinação do novo governo de Khamenei, que busca consolidar seu poder em meio à crise





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