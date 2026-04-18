Irã fecha Estreito de Ormuz em resposta a bloqueio dos EUA, eleva tensão no Golfo Pérsico

Em uma reviravolta inesperada, o Irã anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz, alegando que os Estados Unidos não cumpriram um acordo, o que eleva as tensões na região e afeta o comércio global de energia. A decisão contradiz declarações anteriores de abertura da passagem estratégica, aumentando a incerteza nas negociações entre os dois países.

O Irã anunciou no início da manhã deste sábado (12/4) o novo fechamento do estratégico Estreito de Ormuz, revertendo uma declaração anterior de que a passagem permaneceria aberta para navios comerciais. A decisão, que vem em resposta direta ao bloqueio contínuo dos Estados Unidos a portos iranianos, intensifica a já volátil situação no Golfo Pérsico e lança uma sombra de incerteza sobre o comércio global de energia.

Autoridades iranianas justificam a medida afirmando que os EUA não cumpriram com sua parte em um acordo recente, mantendo as restrições a embarcações com destino ou origem em portos do Irã. Esta ação marca uma mudança abrupta em relação ao anúncio feito horas antes, na sexta-feira, pelo ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, que havia declarado que o estreito estaria completamente aberto durante um período de cessar-fogo. Agradecendo a declaração inicial, os EUA, no entanto, deixaram claro que o bloqueio naval persistiria até que um acordo com o Irã fosse 100% concluído.

A narrativa atual dos EUA contrasta com as indicações da Casa Branca de uma rápida normalização do tráfego marítimo na região, com a troca de mensagens revelando uma série de declarações desencontradas entre Washington e Teerã. Mais tarde, no mesmo dia, o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusou o presidente Trump de proferir sete falsidades em uma hora e sinalizou que o estreito não permaneceria aberto se o bloqueio continuasse.

Por volta das 05h30 (horário de Brasília), as Forças Armadas iranianas confirmaram a retomada do controle total da via marítima, declarando que a passagem de embarcações passaria a ser sujeita à autorização do Irã. Em um comunicado oficial, as autoridades iranianas rotularam o bloqueio imposto pelos EUA como um ato de pirataria e roubo marítimo. Eles afirmam que a situação retornou ao estado de alguns dias atrás, com o estreito sob o controle rigoroso das forças armadas do país.

Relatos emergiram de um petroleiro que teria sido abordado e alvejado por duas lanchas operadas pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, próximo à costa de Omã. Felizmente, o navio e sua tripulação foram confirmados como seguros. Em outro incidente, pelo menos dois navios mercantes relataram ter sido atingidos por disparos enquanto tentavam atravessar a rota, segundo fontes ouvidas pela agência Reuters.

Embora algumas embarcações comerciais pareçam ter conseguido cruzar o estreito nas primeiras horas do dia, a notícia do novo fechamento levou várias delas a alterar suas rotas. O petroleiro grego Minerva Evropi, por exemplo, teria retornado em direção ao seu porto de origem. Fontes do setor marítimo confirmaram à Reuters que petroleiros receberam avisos por rádio da Marinha iraniana informando sobre o fechamento do Estreito de Ormuz, reiterando que nenhuma embarcação está autorizada a atravessar a passagem.

O Estreito de Ormuz, uma das artérias marítimas mais críticas do mundo, por onde transita uma parcela significativa do petróleo global, experimenta volatilidade em seus mercados internacionais a cada interrupção no fluxo de navios. A escalada ocorre em um momento de negociações delicadas entre os EUA e o Irã, onde o presidente Trump havia sugerido um acordo iminente e a remoção de urânio enriquecido do país, alegações negadas pelo Irã.

A correspondente internacional da BBC, Lyse Doucet, descreve o cenário atual como uma avalanche de declarações contraditórias, indicando que as negociações estão longe de um consenso. Apesar da tensão, a comunicação de rotas comerciais parece estar sendo mantida, o que pode mitigar uma escalada maior, embora incidentes isolados continuem a ser registrados.

A situação no Estreito de Ormuz ocorre em um contexto de desafios internos e externos para o Irã. O país tem enfrentado um apagão digital imposto pelo governo que já dura 50 dias, isolando a nação da internet global, segundo a organização NetBlocks. O acesso a conexões alternativas, como o Starlink, é proibitivamente caro para a maioria dos iranianos, com o custo por gigabyte beirando os US$ 6, em um país onde o salário médio mensal varia entre US$ 200 e US$ 300. O uso dessas conexões pode acarretar penalidades de até dois anos de prisão.

Paralelamente, o Irã iniciou a reabertura parcial de seu espaço aéreo. A medida, que entrou em vigor às 04h30 (horário de Brasília), prevê a retomada gradual de voos internacionais em certas partes do território, após semanas de interrupção devido a ataques envolvendo forças americanas e israelenses. A abertura do espaço aéreo, embora gradual, pode ser vista como um sinal de tentativa de normalização em alguns setores, contrastando com a escalada de tensões na crucial rota marítima de Ormuz.

A complexidade da situação reside na interconexão desses eventos, onde questões de segurança nacional, sanções econômicas e negociações geopolíticas se entrelaçam, moldando um cenário de imprevisibilidade no Oriente Médio e impactando a economia global.





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