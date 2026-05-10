Irã envia resposta à mais recente proposta dos EUA sobre conflito

O Irã enviou sua resposta à mais recente proposta dos EUA para pôr fim ao conflito que começou no final de fevereiro, informaram os veículos de imprensa estatal IRNA.
Segundo a mídia estatal, o Irã enviou sua resposta à mais recente proposta dos EUA para pôr fim ao conflito que começou no final de fevereiro.
A resposta da República Islâmica do Irã à mais recente proposta dos EUA para pôr fim à guerra foi Presented hoje por meio de um mediador paquistanês, informou a agência de notícias estatal IRNA neste domingo (10). O comunicado não forneceu detalhes sobre a resposta iraniana, além de afirmar que ‘de acordo com a estrutura proposta, as negociações nesta fase se concentrarão na questão do fim da guerra na região’
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