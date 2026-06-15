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Irã e Nova Zelândia abrem o Grupo G da Copa do Mundo 2026 em Los Angeles

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Irã e Nova Zelândia abrem o Grupo G da Copa do Mundo 2026 em Los Angeles
Copa Do Mundo 2026IrãNova Zelândia
📆6/15/2026 4:52 AM
📰jornalextra
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Em duelo inédito em Copas, Irã e Nova Zelândia se enfrentam no SoFi Stadium, em Los Angeles, pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2026. Transmissão será pela CazéTV no YouTube. Confira escalações, contexto e expectativas para a partida.

O Irã enfrenta a Nova Zelândia nesta segunda-feira, às 22h, horário de Brasília, no SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos, em partida válida pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026.

O grupo também inclui Bélgica e Egito. A transmissão do jogo será feita pela CazéTV no YouTube. As duas equipes chegam a este momento inicial da competição com expectativas distintas: o Irã, uma das seleções asiáticas mais tradicionais, busca fazer história novamente após participações memoráveis em edições anteriores, enquanto a Nova Zelândia, representante da Oceania, tenta surpreender e garantir ao menos um ponto em sua estreia.

O técnico iraniano, Amir Ghalenoei, escalou a equipe com Beiranvand no gol; a defesa formada por Yousefi (que pode ser substituído por Hardani), Hossein Kanani (ou Nemati), Khalilzadeh e Mohammadi; no meio-campo, Jahanbakhsh (com Gholizadeh como opção), Ezatolahi, Ghoddos e Mohebi; e no ataque, Ghayedi e Taremi. Já a Nova Zelândia, comandada por seu treinador, ainda não divulgou a escalação oficial até o momento desta publicação, mas deve vir com um time competitivo para tentar segurar o favoritismo iraniano.

O estádio SoFi, moderno e de grande capacidade, receberá um público estimado em mais de 70 mil pessoas, com presença expressiva de torcedores iranianos devido à grande comunidade na Califórnia. A partida promete ser estratégica, com o Irã provavelmente propondo o jogo e a Nova Zelândia explorando os contra-ataques. Este confronto marca a primeira vez que as duas seleções se enfrentam em Copas do Mundo, ampliando a curiosidade sobre o desfecho.

Paralelamente, outros jogos da primeira rodada do Grupo G também movimentam a competição: Bélgica e Egito se enfrentam em outro dia, completando as ações do grupo considerado equilibrado, mas com favoritismo belga. A organização da Copa do Mundo 2026, que ocorre de forma conjunta entre Estados Unidos, Canadá e México, tem enfrentado desafios logísticos, mas os estádios estão prontos e a segurança reforçada.

A expectativa é de que a competição quebre recordes de audiência e público, com partidas spread por cidades importantes. Enquanto isso, o Brasil fez sua estreia no sábado (13) em Nova Jersey, empatando em 1x1 contra o Marrocos, resultado que deixou a torcida dividida, mas manteve o otimismo para as próximas partidas.

Outros jogos recentes incluem o empate entre Holanda e Japão, que terminou com quatro gols no segundo tempo, num jogo válido por outro grupo, e a vitória da Espanha sobre Cabo Verde. A Arábia Saudita também entrou em campo contra o Uruguai, com transmissão ao vivo em vários canais.

A próxima fase definirá os classificados para as oitavas de final, e os resultados desse primeiro confronto entre Irã e Nova Zelândia podem ser decisivos para as ambições de ambas as seleções no torneio. A atmosfera em Los Angeles é de festa, com celebrações multiculturais e grande envolvimento das comunidades estrangeiras. O mundo do futebol acompanha atentamente cada detalhe desses primeiros jogos, que já demonstram o alto nível competitivo da Copa de 2026.

O campeonato segue até o verão no hemisfério norte, com a final agendada para o MetLife Stadium em Nova Jersey

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