Irã e EUA negociam acordo para retirada de forças militares e fim do bloqueio a portos iranianos

As negociações entre o Irã e os Estados Unidos estão em andamento para alcançar um acordo que prevê a retirada das forças militares americanas das proximidades do Irã e o levantamento do bloqueio aos portos iranianos. A gestão e as rotas do tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz seriam controladas pelo Irã em cooperação com Omã. No entanto, a estrutura do acordo ainda não está finalizada e Teerã não tomará nenhuma medida sem uma 'verificação tangível'. As negociações estão em andamento, com ambas as partes refinando a redação do texto preliminar. Caso um acordo final seja alcançado em 60 dias, o memorando será aprovado na forma de uma resolução vinculativa do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

As negociações entre o Irã e os Estados Unidos estão em andamento para alcançar um acordo que prevê a retirada das forças militares americanas das proximidades do Irã e o levantamento do bloqueio aos portos iranianos.

De acordo com uma reportagem da televisão estatal iraniana, o acordo também prevê a restauração do número de navios comerciais que transitam pelo Estreito de Ormuz aos níveis pré-guerra dentro de um mês. A gestão e as rotas do tráfego marítimo pelo estreito seriam controladas pelo Irã em cooperação com Omã, enquanto embarcações militares estariam excluídas desse acordo.

No entanto, a estrutura do acordo ainda não está finalizada e Teerã não tomará nenhuma medida sem uma 'verificação tangível'. As negociações estão em andamento, com ambas as partes refinando a redação do texto preliminar. Caso um acordo final seja alcançado em 60 dias, o memorando será aprovado na forma de uma resolução vinculativa do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que os lados ainda divergem sobre pontos específicos do texto do acordo. Trump afirmou que as negociações estão avançando de maneira ordenada e construtiva, mas reforçou que os EUA não irão 'se precipitar em um acordo'. O governo iraniano classificou as ações dos EUA como prova de 'engano e traição'. Autoridades iranianas afirmaram que muitas conclusões já foram alcançadas em um possível memorando de entendimento com cerca de 14 pontos principais.

No entanto, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que isso não significa que um acordo esteja próximo de ser finalizado. A proposta em discussão prevê o fim gradual das hostilidades e daria um prazo de até 60 dias para negociações mais profundas sobre temas considerados mais complexos, especialmente o programa nuclear iraniano.

Um diplomata iraniano declarou que o possível acordo preliminar incluiria o fim da guerra em todas as frentes, a liberação de ativos iranianos bloqueados, o levantamento do bloqueio naval dos EUA e a abertura do Estreito de Ormuz, a retirada das forças americanas das proximidades do Irã e a liberdade de vender petróleo iraniano. No entanto, o texto preliminar não incluiria compromissos diretos sobre o programa nuclear do Irã, justamente um dos principais pontos de divergência com Washington





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