Irã e EUA continuam em impasse após ataque de Trump

A versão final da proposta do Irã para um acordo de cessar-fogo provisório com os Estados Unidos ainda está em análise e não foi devolvida aos mediadores, informou a agência de notícias semioficial iraniana Mehr. O Irã ameaçou expandir o bloqueio do Estreito de Ormuz para oTeerã e o chefe da Força Quds da Guarda Revolucionária do Irã, Esmaeil Qaani, lançou ataques retaliatórios em todo o Oriente Médio.
A versão final da proposta do Irã para um acordo de cessar-fogo provisório com os Estados Unidos ainda está em análise e não foi devolvida aos mediadores, informou a agência de notícias semioficial iraniana Mehr, citando uma 'fonte informada' não identificada.
Segundo a fonte, 'a versão final do acordo do Irã ainda está em discussão em Teerã e nenhuma resposta oficial foi dada até o momento', informou a agência de notícias Mehr, acrescentando que 'o histórico dos Estados Unidos de descumprimento de compromissos, juntamente com a desconfiança de longa data, levou o Irã a abordar a questão com extrema cautela'. Na noite de segunda-feira (1º) que as conversas foram retomadas.
Desde meados de março, Trump tem repetidamente afirmado estar perto de assinar um acordo de paz, mas ainda não o fez. Embora haja um cessar-fogo, o Irã e os EUA continuam enfrentando dificuldades devido ao bloqueio do Estreito de Ormuz e à ameaça de ataques contra o Irã.
O chefe da Força Quds da Guarda Revolucionária do Irã, Esmaeil Qaani, ameaçou expandir o bloqueio do Estreito de Ormuz para oTeerã, já bloqueou o tráfego marítimo no Golfo Pérsico, região que antes da guerra fornecia um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo, elevando drasticamente os preços. No dia 28 de fevereiro, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou um ataque 'de grande escala' ao Irã, afirmando que o principal objetivo do país era 'defender o povo americano, eliminando as ameaças iminentes do regime iraniano'.
Segundo ele, essas ameaças incluíam o programa nuclear de Teerão – um ponto de atrito recorrente que também tem dificultado as negociações mais recentes para pôr fim aos combates. Em resposta, o Irã lançou uma série de ataques retaliatórios em todo o Oriente Médio e fechou efetivamente o Estreito de Ormuz, uma via navegável estratégica por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial.
Em resposta, o Irã lançou uma série de ataques retaliatórios em todo o Oriente Médio e fechou efetivamente o Estreito de Ormuz, uma via navegável estratégica por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. No Oriente Médio desde a invasão do Iraque em 2003, desencadeando alertas sobre a escalada da violência regional caso um conflito eclodisse. Ao mesmo tempo, enviados dos EUA mantinham conversas regulares com o Irã sobre um possível novo acordo nuclear.
Mas esses esforços não foram capazes de evitar uma ação militar, com Trump acusando o Irã na época de rejeitar ‘todas as oportunidades de renunciar às suas ambições nucleares’
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