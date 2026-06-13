Irã dificulta acesso a estoque de urânio enriquecido e complica negociações com EUA

Teerã reforçou a proteção de um estoque de meia tonelada de urânio altamente enriquecido, tornando sua extração mais perigosa e lenta. O presidente dos EUA, Donald Trump, pressiona por um acordo que exija a entrega e destruição do material, enquanto especialistas alertam sobre os riscos e a complexidade da operação.

Nas últimas semanas o Irã tem tomado medidas extraordinárias para tornar inacessível um estoque de urânio enriquecido que se aproximaria do nível necessário para a produção de uma bomba nuclear.

De acordo com cinco fontes que trabalham com informações de inteligência dos Estados Unidos, Teerã deliberadamente fez desabarem túneis subterrâneos e instalou minas explosivas nas entradas, dificultando drasticamente o acesso ao material. O estoque, que conteria cerca de meia tonelada de urânio altamente enriquecido, está agora guardado em condições muito mais complexas e perigosas do que há apenas um mês, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia anunciado publicamente a possibilidade de ordenar a apreensão do material pelas forças armadas americanas.

As fontes afirmam que, além dos túneis colapsados no complexo nuclear de Isfahan, parte do urânio estaria armazenada em outros locais subterrâneos reforçados, tornando qualquer tentativa de extração um desafio logístico e de segurança sem precedentes. A missão diplomática iraniana junto à Organização das Nações Unidas ainda não se pronunciou sobre o assunto e a Casa Branca também não respondeu de imediato aos questionamentos de repórteres.

Trump tem reiterado que o controle desse material é uma prioridade nas negociações que visam encerrar a guerra e reabrir o Estreito de Ormuz, atualmente bloqueado por Teerã. Segundo um alto funcionário do governo dos EUA que conversou com jornalistas na sexta‑feira, as duas partes estariam se aproximando de um acordo que exigiria que o Irã entregasse o urânio enriquecido aos Estados Unidos para destruição no local.

Um documento supostamente vazado para uma agência semi‑oficial iraniana gerou forte reação nas redes sociais do presidente americano. Contudo, entre os próprios iranianos, especialistas alertam que a remoção do material é extremamente arriscada, demandando equipamentos pesados de escavação, operações de desminagem e procedimentos técnicos complexos.

Scott Roecker, ex‑chefe do Escritório de Remoção de Material Nuclear da Administração Nacional de Segurança Nuclear, alertou que, se o acordo exigir que o Irã reúna todo o estoque em um ponto central para verificação, o país poderia alegar que parte do urânio é irrecuperável, dificultando a confiança internacional de que o material não será reutilizado. A comunidade internacional acredita que a maior parte do estoque esteja nos túneis desabados de Isfahan, com adicionais em instalações subterrâneas reforçadas.

Em meados de maio, forças militares americanas estavam preparadas para uma operação de apreensão, mas o plano foi abortado por considerações de risco. Desde então, Teerã intensificou a proteção dos supostos depósitos, possivelmente em resposta à retórica de Trump, que ao discutir publicamente o urânio como alvo teria, inadvertidamente, incentivado o Irã a fortalecer sua segurança. Caso um acordo seja concluído na próxima semana, ainda serão necessárias negociações técnicas detalhadas para definir o futuro do programa nuclear iraniano.

A retirada do material provavelmente exigirá o envio de uma unidade móvel especializada em processamento de urânio, vinculada ao Laboratório Nacional de Oak Ridge, nos Estados Unidos, e mesmo os maiores especialistas do mundo estimam que a operação levará pelo menos duas semanas para ser concluída, segundo afirmações recentes do próprio presidente Trump





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