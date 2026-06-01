Irã culpa falta de confiança e ações de Israel por lentidão nas negociações com EUA

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, afirma que negociações com os EUA são prejudicadas por desconfiança mútua, mudanças constantes nas posições americanas e ataques israelenses na região, inclusive no Líbano, além de exigir liberação de fundos congelados.

O Irã atribuiu, nesta segunda-feira (1), a lentidão das negociações para pôr fim ao conflito entre os Estados Unidos e o Irã à falta de confiança mútua, às posições contraditórias de Washington e aos contínuos ataques israelenses na região.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baghaei, declarou que as negociações começaram em um clima de forte suspeita e desconfiança, e que a troca de mensagens ocorre nesse mesmo ambiente. Ele salientou que os dois países ainda não chegaram a uma conclusão definitiva e que a outra parte está constantemente mudando de posição e apresentando novas exigências ou demandas contraditórias.

Para Baghaei, se essas mensagens contraditórias fossem uma tática de negociação dos EUA, não funcionariam com o Irã; se refletissem desordem dentro da administração americana, Washington deveria adotar uma posição clara e definida rapidamente. O porta-voz também vinculou as ações israelenses na região, incluindo no Líbano, às ações dos EUA, afirmando que qualquer acordo para encerrar o conflito regional precisaria incluir a implementação de um cessar-fogo no Líbano.

Além disso, ele confirmou que ainda não houve negociações sobre os detalhes do dossiê nuclear e que Teerã busca como principal exigência a liberação de seus fundos congelados. Baghaei condenou os ataques israelenses às províncias do sul do Irã, dizendo que tal conduta aprofunda a desconfiança e dá a Teerã o direito de tomar medidas defensivas recíprocas, com base no princípio da autodefesa.

Por fim, ele advertiu os países da região para aprenderem com o passado e não permitirem que os EUA e Israel usem suas capacidades contra o Irã





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